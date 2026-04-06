Robot hình người Dyno của VinDynamics trình làng tại ICRA và Computex 2026 Mẫu robot đa nhiệm Dyno do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển gây ấn tượng mạnh tại hai sự kiện công nghệ toàn cầu nhờ khả năng tương tác AI linh hoạt và ứng dụng thực tiễn cao.

Dyno là robot hình người đa nhiệm được phát triển bởi VinDynamics, kết hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và hệ thống cảm biến môi trường để hỗ trợ các hoạt động an ninh, dịch vụ và gia đình. Sản phẩm này vừa chính thức ra mắt cộng đồng quốc tế tại Hội nghị quốc tế về robot và tự động hóa ICRA 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 5/6 tại Vienna, Áo, và Triển lãm công nghệ Computex 2026 tại Đài Bắc.

VinDynamics ra mắt robot hình người Dyno tại ICRA 2026 (Nguồn: Internet)

Công nghệ đa nhiệm và khả năng thích ứng môi trường của Dyno

Tâm điểm trong sự xuất hiện của VinDynamics tại các sự kiện quốc tế năm nay là Dyno, một bước tiến mới trong lĩnh vực robotics của tập đoàn Vingroup. Robot này được thiết kế để tối ưu hóa cho các nhiệm vụ an ninh và bảo vệ tại những khu vực có không gian lớn như khu đô thị, khuôn viên doanh nghiệp hoặc các tổ hợp dịch vụ phức hợp. Nhờ hệ thống cảm biến nhận diện môi trường thời gian thực, Dyno có thể di chuyển ổn định và nhận diện các tình huống bất thường một cách chính xác.

Bên cạnh vai trò bảo an, Dyno còn được định vị là một trợ lý gia đình đắc lực. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở sải tay linh hoạt và bàn tay robot có khả năng thao tác khéo léo với các vật thể nhỏ. Điều này cho phép robot hỗ trợ các công việc thường nhật, từ việc sắp xếp đồ đạc đến tương tác với các thiết bị thông minh trong nhà, tạo ra một hệ sinh thái sống tiện nghi hơn cho người dùng.

Robot Dyno (Nguồn: Internet)

Trải nghiệm thực tế từ hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc

Trước khi vươn ra thị trường quốc tế, Dyno đã trải qua giai đoạn thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt và đông đúc, robot đã chứng minh được năng lực xử lý tình huống linh hoạt trong vai trò hướng dẫn viên du lịch. Khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ và phản hồi tự nhiên trước các câu hỏi của du khách là những điểm cộng lớn, giúp mang lại trải nghiệm công nghệ độc đáo cho khách tham quan.

Đại diện VinDynamics cho biết, thành công tại Phú Quốc là minh chứng cho việc Dyno không chỉ là một sản phẩm trưng bày mà đã sẵn sàng cho các kịch bản dịch vụ thực tiễn. Việc xử lý thông tin nhanh chóng và tương tác trực tiếp giúp robot hình người tiến gần hơn đến mục tiêu thương mại hóa rộng rãi, đặc biệt trong các ngành du lịch và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Phần giới thiệu robot Dyno tại sự kiện (Nguồn: Internet)

Làm chủ chuỗi giá trị công nghệ robot của người Việt

Sự xuất hiện của Dyno tại ICRA và Computex 2026 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một mẫu robot mới mà còn là dịp để VinDynamics trình diễn hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã tự chủ nghiên cứu và phát triển từ động cơ chuyên dụng, thiết kế cơ khí bàn tay robot cho đến bộ dữ liệu huấn luyện AI. Việc làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và giảm sự phụ thuộc vào các giải pháp công nghệ bên thứ ba.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, khả năng tích hợp sâu giữa cơ khí chính xác và trí tuệ nhân tạo là chìa khóa để VinDynamics hội nhập vào chuỗi giá trị robotics toàn cầu. Chiến lược này mở ra cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn và các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ cao.

Tầm nhìn chiến lược và mục tiêu toàn cầu

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, nhấn mạnh rằng sự kiện ra mắt lần này là dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục công nghệ của đơn vị. Với triết lý lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp tập trung phát triển các robot có tính ứng dụng thực tiễn cao, giúp giải phóng sức lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Được thành lập từ tháng 9/2025, VinDynamics đặt mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp robot hình người đa năng. Với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái của Vingroup, công ty đang đẩy mạnh lộ trình triển khai các dòng robot thông minh trên quy mô toàn cầu, hướng tới một tương lai nơi robot và con người cùng cộng tác hiệu quả.