Robot Pemba chinh phục đỉnh Chimborazo: Bước đệm đưa robot hình người lên Everest Robot Pemba, phiên bản cải tiến từ Unitree G1, vừa hoàn thành hành trình 16 giờ leo đỉnh núi lửa Chimborazo cao 6.200m, mở ra triển vọng thám hiểm địa hình khắc nghiệt.

Robot hình người Pemba, một biến thể tối ưu hóa từ nguyên mẫu G1, vừa xác lập cột mốc kỹ thuật quan trọng khi hoàn thành hành trình 16 giờ chinh phục đỉnh núi lửa Chimborazo tại Ecuador. Với độ cao 6.200 m, đây không chỉ là một chuyến leo núi thông thường mà còn là bước chạy đà chiến lược cho dự án đưa robot hình người lên đỉnh Everest trong tương lai gần.

Giải mã khả năng thích nghi địa hình của dự án Pemba

Dự án Pemba được khởi xướng bởi kỹ sư Pablo Berlanga Boemare, nhà sáng lập tổ chức Geologic Dome. Xuất phát từ thực tế khoảng 97% bề mặt Trái Đất không thể tiếp cận bằng các loại robot bánh xe hoặc bánh xích truyền thống, việc phát triển nền tảng robot hình người trở thành giải pháp tối ưu cho hoạt động bảo tồn và nghiên cứu tại những khu vực hẻo lánh.

Robot hình người Pemba chinh phục đỉnh núi lửa Chimborazo (Nguồn: VnExpress)

Thay vì sử dụng hệ thống camera cố định tốn kém, robot Pemba tích hợp cảm biến hiện đại, camera và kết nối vệ tinh để tuần tra các khu vực rộng lớn. Khả năng di chuyển linh hoạt cho phép robot thu thập dữ liệu về nạn phá rừng, săn trộm và biến đổi khí hậu một cách chủ động hơn.

Thử thách cực hạn và giải pháp quản lý nhiệt

Môi trường núi cao đặt ra những bài toán hóc búa về hiệu suất điện tử. Nhiệt độ đóng băng và áp suất thấp khiến pin nhanh cạn kiệt và hệ thống làm mát hoạt động kém hiệu quả. Để khắc phục, các kỹ sư đã phát triển một hệ thống quản lý nhiệt tùy chỉnh và lớp áo khoác thông gió đặc biệt.

Công nghệ này đã được kiểm chứng tại vùng Altay, nơi robot có thể hoạt động ổn định ở mức nhiệt âm 47,4 độ C. Hiện tại, Pemba có thể tự hành trên các địa hình có độ dốc dưới 30 độ bằng hệ thống học tăng cường (Reinforcement Learning), giúp nó tự điều chỉnh bước đi trên các bề mặt không bằng phẳng.

Nền tảng kỹ thuật của Robot Unitree G1

Về cốt lõi, Pemba dựa trên khung thân của Unitree G1, một trong những mẫu robot hình người tiên tiến nhất hiện nay. Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của dòng robot này:

Thông số Chi tiết Chiều cao 127 cm Trọng lượng 35 kg Số lượng động cơ khớp 23 đến 43 (tùy cấu hình) Mô-men xoắn tối đa 120 Nm Tốc độ di chuyển 7,2 km/h Dung lượng pin 9.000 mAh (Hỗ trợ thay nhanh)

Hệ thống cảm biến của robot bao gồm Lidar 3D và camera độ sâu RealSense, cho phép tái tạo bản đồ môi trường theo thời gian thực. Toàn bộ hoạt động được điều khiển bởi mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM, hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp thông qua tương tác giọng nói và thị giác máy tính.

Tầm nhìn chinh phục Everest ở độ cao 8.000 mét

Mục tiêu dài hạn của đội ngũ Geologic Dome là đưa robot lên Trạm Everest Base Camp và Trại IV ở độ cao gần 8.000 m. Tại đây, robot sẽ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sông băng, thu gom rác thải và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Việc thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt như Everest sẽ bộc lộ những giới hạn cuối cùng của phần cứng và hệ thống AI. Những dữ liệu thu thập được về áp lực khớp và độ bền pin sẽ là cơ sở để hoàn thiện các thế hệ robot cứu hộ trong tương lai, nơi con người khó có thể tiếp cận an toàn.