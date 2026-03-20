Robot sạc xe điện di động: Giải pháp công nghệ thay đổi hạ tầng đô thị tại Trung Quốc Sự xuất hiện của các dòng robot sạc tự hành như Energy Tank và CharGo đang giúp giải quyết bài toán sạc xe điện tại các khu phố cổ và trạm dừng nghỉ mà không cần đầu tư lưới điện tốn kém.

Tại các khu đô thị cũ ở Trung Quốc, nơi hạ tầng lưới điện và không gian đỗ xe hạn chế, sự xuất hiện của các robot sạc tự hành được ví như những "ngân hàng điện di động" đang trở thành cứu cánh cho chủ sở hữu xe điện (EV). Thay vì yêu cầu xe phải tìm đến trạm, những thiết bị thông minh này sẽ chủ động di chuyển đến vị trí xe đỗ để cung cấp năng lượng thông qua ứng dụng đặt lịch trên điện thoại.

Công nghệ sạc tận nơi tại các khu dân cư cũ

Tại khu dân cư Linliqiao Jiayuan ở Nam Ninh, nơi có hơn 400 xe điện đang lưu hành, việc lắp đặt trụ sạc cố định gặp nhiều trở ngại do quy hoạch cũ không lường trước được sự bùng nổ của xe năng lượng mới. Giải pháp được đưa ra là sử dụng các robot sạc thông minh có chiều cao khoảng 1,5 mét.

Robot sạc CharGo của CALT đang cung cấp năng lượng cho một mẫu xe điện BYD.

Mỗi robot được trang bị bộ pin dung lượng khoảng 100 kWh, có khả năng sạc đầy một chiếc xe từ mức 10% pin trong khoảng 40 đến 60 phút. Ưu điểm lớn nhất của mô hình này là không yêu cầu cải tạo lưới điện hay chiếm dụng chỗ đỗ xe cố định, điều vốn là "cơn ác mộng" tại các khu phố xây dựng từ thế kỷ trước.

Hệ sinh thái Energy Tank và khả năng tùy biến cao

Công ty Eraergy đã hiện thực hóa khái niệm "Energy Tank" – một thiết bị sạc kết hợp giữa các cell lưu trữ, khung gầm tự hành và hệ thống điều khiển thông minh. Dòng sản phẩm này hiện được triển khai với nhiều cấu hình khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Phiên bản Dung lượng pin (kWh) Công suất sạc tối đa (kW) Mẫu tiêu chuẩn 1 30 - Mẫu tiêu chuẩn 2 100 120 Mẫu cao cấp 200 120

Bên cạnh các khu dân cư, Energy Tank còn được đẩy mạnh vào các khách sạn và khu dịch vụ đường cao tốc. Mô hình "phòng khách sạn không lo lắng" cho phép khách hàng đặt dịch vụ sạc ngay khi đặt phòng, giúp các đơn vị lưu trú không phải đầu tư hàng triệu đô la vào việc nâng cấp hệ thống điện hạ tầng.

Trạm sạc di động Energy Tank cung cấp dịch vụ sạc điện cho xe điện.

Ứng dụng trong Logistics và viễn cảnh tự hành cấp độ 4

Trong lĩnh vực logistics, các đối tác lớn như SF Express đã bắt đầu sử dụng bộ sạc di động để tận dụng thời gian bốc dỡ hàng hóa. Việc sạc pin ngay trong lúc chờ đợi giúp xe tải điện duy trì vận hành liên tục, tránh được thời gian xếp hàng tại các trạm sạc công cộng vốn thường xuyên quá tải.

Thiết kế nhỏ gọn cho phép robot sạc di chuyển linh hoạt trong các bãi đỗ xe chật hẹp.

Dù hiện tại các hệ thống vẫn vận hành dưới sự giám sát hoặc điều khiển từ xa, các nhà phát triển đang hướng tới khả năng tự động cấp độ 4 (Level 4) trong các môi trường khép kín như khu công nghiệp hoặc bãi kho bãi. Khi đó, robot sẽ hoàn toàn tự chủ trong việc tìm xe, kết nối sạc và quay về trạm sạc trung tâm khi hết năng lượng.

Sự tham gia của các ông lớn ngành pin

Không đứng ngoài cuộc chơi, CATL – tập đoàn sản xuất pin hàng đầu thế giới – cũng đã ra mắt sản phẩm CharGo thông qua một công ty con. CharGo đã chứng minh tính hiệu quả khi được triển khai hàng loạt tại các khu dịch vụ đường cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, giúp giảm đáng kể áp lực sạc điện trong thời gian cao điểm du lịch.

Mô hình robot sạc giúp giảm áp lực cho các trạm sạc cố định vào khung giờ cao điểm.

Việc triển khai các robot sạc di động không chỉ là lời giải cho bài toán hạ tầng tại Trung Quốc mà còn gợi mở hướng đi mới cho nhiều quốc gia khác đang gặp khó khăn về mạng lưới trạm sạc. Với chi phí đầu tư thấp và tính linh động cao, đây được xem là cầu nối quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang xe năng lượng sạch trên toàn cầu.