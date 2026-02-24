Robot Trung Quốc lần đầu sửa điện trực tiếp trên lưới 10kV giúp bảo vệ an toàn kỹ thuật viên Viện Nghiên cứu Điện lực Hồ Bắc và State Grid Vũ Hán triển khai thành công robot sửa chữa trực tiếp trên đường dây 10kV, đánh dấu bước tiến mới trong tự chủ công nghệ.

Ngành điện lực Trung Quốc vừa đạt được bước tiến đột phá khi lần đầu tiên triển khai thành công robot thực hiện sửa chữa trực tiếp trên đường dây điện cao thế 10 kV. Thành tựu này không chỉ chứng minh năng lực vượt trội của công nghệ tự động hóa trong môi trường khắc nghiệt mà còn mở ra kỷ nguyên mới về an toàn lao động và tự chủ công nghệ cho quốc gia này.

Bước đột phá từ nỗ lực tự chủ công nghệ

Dự án robot sửa điện trực tiếp là kết quả nghiên cứu và phát triển của Viện Nghiên cứu Điện lực Hồ Bắc phối hợp cùng State Grid Vũ Hán. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho chiến lược làm chủ các công nghệ cốt lõi của Trung Quốc, khi toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của thiết bị này đều thuộc về các tổ chức trong nước.

Việc làm chủ công nghệ này đã chính thức lấp đầy khoảng trống kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực bảo trì lưới điện tự động. Thay vì phụ thuộc vào các giải pháp ngoại nhập, thành công này giúp củng cố vị thế công nghệ của quốc gia, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho việc hiện đại hóa toàn diện cơ sở hạ tầng điện lực trong tương lai.

Hình ảnh thực tế Robot đang sửa điện trực tiếp trên đường dây 10 kV (Nguồn Internet)

Ưu thế vượt trội về an toàn và hiệu quả vận hành

Một trong những giá trị lớn nhất mà hệ thống robot này mang lại chính là khả năng thay thế con người trong các nhiệm vụ có độ rủi ro cao. Các kỹ thuật viên điện lực thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm khi làm việc trực tiếp với điện áp lớn. Sự xuất hiện của robot giúp đưa đội ngũ nhân sự ra khỏi vùng nguy hiểm, giảm thiểu tối đa các tai nạn lao động đáng tiếc.

Bên cạnh yếu tố an toàn, công nghệ sửa chữa trực tiếp (live-line work) còn mang lại lợi ích kinh tế xã hội to lớn. Robot có thể can thiệp xử lý sự cố mà không cần ngắt nguồn điện, từ đó giảm thiểu tình trạng gián đoạn cung cấp điện cho khu vực dân cư và sản xuất. Điều này nâng cao đáng kể độ tin cậy của hệ thống lưới điện quốc gia.

Robot hỗ trợ con người trong những công việc độc hại và nặng nhọc (Nguồn: Internet)

Tương lai của robot trong các ngành công nghiệp nặng

Sự kiện robot hoạt động chính xác giữa các đường dây điện cao thế, dưới sự hỗ trợ của các cảm biến và tia laser hiện đại, đã khẳng định vai trò đang thay đổi của máy móc trong xã hội. Robot giờ đây không còn giới hạn trong các sàn diễn hay các dây chuyền sản xuất khép kín, mà đã thực sự tham gia vào những công việc nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.

Sự kết hợp giữa tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn sẽ tối ưu hóa quy trình bảo trì hạ tầng, mang lại hiệu quả cao hơn và xây dựng một môi trường làm việc an toàn hơn cho con người. Đây là minh chứng cho thấy công nghệ đang trở thành giải pháp then chốt để giải quyết các thách thức vận hành phức tạp trong thế giới hiện đại.