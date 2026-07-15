Rodri và Fabian Ruiz bóp nghẹt tuyển Pháp, Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 Sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ trung tâm giúp La Roja áp đảo hoàn toàn đoàn quân của HLV Didier Deschamps với tỷ số 2-0, qua đó tiến sát chức vô địch thế giới lần thứ ba.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Texas đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực xếp hạng hai và ba thế giới rốt cuộc đã được định đoạt bởi bộ não chiến thuật của HLV Luis de la Fuente. Ông đã thiết lập một kế hoạch hoàn hảo để khắc chế sức mạnh của tuyển Pháp, và chìa khóa cho thắng lợi này nằm trọn ở sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ trung tâm Rodri và Fabian Ruiz.

Sự thống trị của bộ đôi trung tuyến

Mang đẳng cấp của những tiền vệ hàng đầu châu Âu đến Arlington, Rodri và Ruiz phối hợp vô cùng ăn ý. Họ thay phiên nhau tạo áp lực, biến tuyến giữa của tuyển Pháp thành những cỗ máy vội vã phất bóng cầu may. Khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời của hai cầu thủ này giúp nhiệm vụ theo kèm Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Bộ đôi hậu vệ biên Pedro Porro và Marc Cucurella đã thi đấu xuất sắc, nhưng chính hai người đàn anh án ngữ phía trên mới là nền tảng vững chắc nhất.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Các con số thống kê chứng minh rõ sự vượt trội đó. Xuyên suốt 77 phút góp mặt, Ruiz giành chiến thắng 5/7 pha tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng 7 lần và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Rodri thi đấu trọn vẹn 90 phút, thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối với 82 tình huống chạm bóng, 11/16 pha tranh chấp thành công (nhiều nhất trận), đồng thời chủ động vây ráp khiến đối phương liên tục phạm lỗi.

La Roja áp đảo hoàn toàn đối thủ. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Pháp gãy vụn trong cơn bế tắc

Sự lọc lõi của bộ đôi này khiến Mbappe trải qua một ngày thi đấu đầy bế tắc. Dù vẫn là người rê dắt và dứt điểm nhiều nhất trên sân, tiền đạo người Pháp hiếm khi xuất hiện ở những vị trí có thể định đoạt trận đấu. Ở chiều ngược lại, hệ thống của HLV Didier Deschamps hoàn toàn gãy vụn. Tấm thẻ vàng từ sớm của Adrien Rabiot buộc anh phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Người đóng thế Manu Kone cùng Aurelien Tchouameni hoàn toàn bất lực trong việc tìm thấy sợi dây liên kết với hàng công.

Đội bóng áo Lam không thể cung cấp bóng cho Dembele hay Olise để luân chuyển lên tuyến trên. Tổn thất càng thêm nặng nề khi trung vệ William Saliba dính chấn thương và rời sân từ trước, khiến Pháp mất đi một nhân tố phát triển bóng quan trọng. Nhờ việc làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, hệ thống tấn công của Tây Ban Nha đã vận hành trơn tru. Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena hay Mikel Oyarzabal thoải mái khai thác những khoảng trống ưa thích để đe dọa khung thành đối thủ.

Đội bóng xứ bò tót sẽ bước vào trận chung kết gặp Anh hoặc Argentina với lợi thế nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Sở hữu sức mạnh tập thể đồng đều cùng tuyến giữa áp đảo, Tây Ban Nha đang cho thấy họ là ứng cử viên số một cho ngôi vương thế giới năm nay.