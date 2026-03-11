ROG Flow Z13-KJP chính thức nhận đặt trước tại Việt Nam: Tablet gaming giá 110 triệu đồng ASUS Republic of Gamers mở đặt trước ROG Flow Z13-KJP, mẫu tablet gaming 2-trong-1 cấu hình cực mạnh với chip AMD Ryzen AI Max+ 395 và thiết kế giới hạn từ Kojima Productions.

ASUS Republic of Gamers (ROG) Việt Nam vừa chính thức công bố chương trình đặt trước cho ROG Flow Z13-KJP, mẫu laptop lai máy tính bảng (2-in-1) phiên bản giới hạn. Đây là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa ROG và KOJIMA PRODUCTIONS, hướng tới cộng đồng “Ludens” – những người dùng đam mê khám phá và mong muốn sở hữu những thiết bị công nghệ mang tính biểu tượng.

ASUS Republic of Gamers Việt Nam chính thức công bố mở đặt trước ROG Flow Z13-KJP (Nguồn: ASUS)

Thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật Ludens

Điểm nhấn khác biệt nhất của ROG Flow Z13-KJP nằm ở ngôn ngữ thiết kế được phác thảo bởi nghệ sĩ danh tiếng Yoji Shinkawa. Ông là người đứng sau phong cách nghệ thuật đặc trưng của nhiều tựa game kinh điển từ Kojima Productions. Chiếc máy sở hữu khung nhôm CNC kết hợp cùng sợi carbon, tạo nên vẻ ngoài đậm chất viễn tưởng với các đường cắt góc cạnh tinh xảo.

Điểm nhấn nổi bật của phiên bản này nằm ở thiết kế được phác thảo bởi nghệ sĩ Yoji Shinkawa (Nguồn: ASUS)

Sự kết hợp này không chỉ mang lại giá trị sưu tầm cao mà còn khẳng định phong cách cá nhân của người sở hữu. Mọi chi tiết trên thân máy đều được tính toán kỹ lưỡng để phản ánh tinh thần sáng tạo không giới hạn của đội ngũ phát triển, đưa thiết bị vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiếc tablet gaming thông thường.

Hiệu năng đột phá với vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395

Bên trong ngoại hình độc đáo là hệ thống phần cứng thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay. ROG Flow Z13-KJP được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ 395 tích hợp đồ họa Radeon™ 8060S. Đáng chú ý, máy sở hữu dung lượng RAM hợp nhất lên tới 128GB, cho phép CPU và GPU chia sẻ chung tài nguyên bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu.

ROG Flow Z13-KJP được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (Nguồn: ASUS)

Kiến trúc này đặc biệt hiệu quả cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ, xử lý đồ họa nặng hoặc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Để đảm bảo tính ổn định, ASUS đã trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp keo tản nhiệt kim loại lỏng, giúp máy duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài.

Bảng thông số kỹ thuật ấn tượng của ROG Flow Z13-KJP

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen™ AI Max+ 395 Đồ họa (GPU) Radeon™ 8060S Graphics Bộ nhớ (RAM) 128GB hợp nhất (Unified Memory) Màn hình ROG Nebula 2.5K, 180Hz, 100% DCI-P3 Tản nhiệt Buồng hơi (Vapor Chamber) & Kim loại lỏng

Giá bán và đặc quyền đặt trước tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, ROG Flow Z13-KJP có mức giá niêm yết là 109.990.000 VND. Thời gian nhận đặt trước diễn ra từ ngày 11/03/2026 đến hết ngày 22/03/2026 tại các showroom Phong Vũ trên toàn quốc.

ROG Flow Z13-KJP có mức giá niêm yết là 109.990.000 VN (Nguồn: ASUS)

Khách hàng tham gia đặt trước trong giai đoạn này sẽ nhận được bộ quà tặng phụ kiện KJP phiên bản giới hạn trị giá 14.270.000 VND. Gói quà tặng bao gồm tai nghe không dây ROG Delta II-KJP, chuột không dây ROG Keris II Origin-KJP và lót chuột ROG Scabbard II XXL-KJP, giúp hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị cho người dùng yêu thích thương hiệu KOJIMA PRODUCTIONS.

Với cấu hình vượt trội và thiết kế mang tính nghệ thuật cao, ROG Flow Z13-KJP không chỉ là một công cụ làm việc hay giải trí, mà còn là một tác phẩm công nghệ dành cho những người dùng khắt khe nhất trong năm 2026.