ROG Raikiri 2 Pro ra mắt: Tay cầm gaming đột phá với polling rate 8.000Hz và pin 75 giờ Asus chính thức trình làng ROG Raikiri 2 Pro với những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ như màn hình màu, cần điều khiển công nghệ TMR và thời lượng pin vượt trội 75 giờ.

Sau gần ba năm chờ đợi kể từ phiên bản tiền nhiệm, Asus đã chính thức giới thiệu mẫu tay cầm chơi game cao cấp mới mang tên ROG Raikiri 2 Pro. Sản phẩm được công bố tại thị trường Trung Quốc trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Republic of Gamers (ROG), mang đến những cải tiến sâu rộng về cả hiệu suất lẫn trải nghiệm người dùng.

The ROG Raikiri 2 Pro now has a full color display.

Tốc độ phản hồi và công nghệ cần điều khiển mới

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên ROG Raikiri 2 Pro chính là tần số quét phản hồi (polling rate) được nâng cấp lên mức 8.000Hz. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 250Hz của phiên bản Raikiri Pro đời đầu và 1.000Hz của phiên bản Raikiri 2 tiêu chuẩn. Chỉ số này giúp giảm thiểu tối đa độ trễ đầu vào, một yếu tố sống còn đối với các game thủ chuyên nghiệp trong các tựa game đòi hỏi tốc độ cao.

Bên cạnh đó, Asus trang bị cho mẫu tay cầm này cần điều khiển (thumbsticks) sử dụng công nghệ TMR (Tunnel Magnetoresistance). Công nghệ này không chỉ giúp tăng độ chính xác mà còn cải thiện độ bền, giảm thiểu hiện tượng trôi cần (drift) thường gặp trên các loại cần điều khiển truyền thống.

The ROG Raikiri 2 Pro has TMR sticks and additional shoulder buttons.

Thiết kế đổi mới và khả năng cá nhân hóa

Về ngoại hình, ROG Raikiri 2 Pro đã loại bỏ màn hình OLED đơn sắc cũ để thay thế bằng một màn hình màu hoàn chỉnh, cho phép hiển thị thông tin và hình ảnh sinh động hơn. Asus cũng tái thiết kế cụm phím điều hướng D-pad và bổ sung thêm một hàng 5 nút bấm có đèn nền ngay phía dưới để hỗ trợ các thao tác nhanh.

Sản phẩm còn sở hữu các dải đèn RGB chạy dọc theo phần tay cầm, tạo nên phong cách đặc trưng của dòng ROG. Đáng chú ý, Asus đã học tập các đối thủ như GameSir hay 8BitDo khi trang bị thêm hai nút vai (shoulder buttons) phụ, nâng tổng số nút chức năng để người dùng có thêm nhiều tùy chọn gán lệnh khi chơi game.

Thông số kỹ thuật ROG Raikiri 2 Pro ROG Raikiri Pro (Tiền nhiệm) Tần số phản hồi (Polling Rate) 8.000Hz 250Hz Màn hình hiển thị Màu (Full color) OLED đơn sắc Thời lượng pin 75 giờ 48 giờ Cần điều khiển TMR thumbsticks Tiêu chuẩn Kết nối Tri-mode (Bluetooth, 2.4GHz, USB) Tri-mode (Bluetooth, 2.4GHz, USB)

Kết nối linh hoạt và thời lượng pin ấn tượng

ROG Raikiri 2 Pro tiếp tục duy trì khả năng kết nối linh hoạt (tri-mode) bao gồm: Bluetooth, kết nối không dây 2.4GHz và dây USB. Điều này giúp thiết bị tương thích tốt với nhiều nền tảng khác nhau từ PC đến các thiết bị di động.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng lớn khi được nâng từ 48 giờ lên mức 75 giờ sử dụng liên tục, đảm bảo trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn trong thời gian dài. Tay cầm có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Đen và Trắng.

Hiện tại, Asus vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như lộ trình phân phối sản phẩm này tại các thị trường quốc tế ngoài Trung Quốc.