ROG Zephyrus 2026: Sức mạnh từ Intel Panther Lake và RTX 50 Series có gì đặc biệt? Dải sản phẩm ROG Zephyrus 2026 vừa cập bến Việt Nam với cấu hình mạnh nhất hiện nay, kết hợp chip Intel thế hệ mới và đồ họa Blackwell để tối ưu hóa tác vụ AI.

ASUS Republic of Gamers (ROG) vừa chính thức giới thiệu dải laptop gaming cao cấp ROG Zephyrus thế hệ 2026 tại thị trường Việt Nam. Đây là những thiết bị đầu tiên tích hợp vi xử lý Intel Panther Lake cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series, hứa hẹn tái định nghĩa hiệu năng trên các dòng máy mỏng nhẹ dành cho game thủ và giới sáng tạo nội dung.

ROG Zephyrus Duo: Đột phá với cấu trúc hai màn hình 16 inch

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là ROG Zephyrus Duo (2026), mẫu laptop gaming đầu tiên trên thế giới trang bị hai màn hình kích thước 16 inch trong một khung máy tiêu chuẩn. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở hệ thống bản lề 320 độ và chân đế hợp kim dựng 90 độ, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa 5 chế độ sử dụng khác nhau.

Cả hai màn hình đều sử dụng tấm nền OLED độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz và đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000. Với độ phủ màu 100% DCI-P3, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các lập trình viên AI Agentic và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Kiến trúc Panther Lake và RTX 50 Series: Kỷ nguyên AI PC

Về mặt kỹ thuật, ROG Zephyrus Duo được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H (16 nhân, 16 luồng) thuộc kiến trúc Panther Lake. Đi kèm là card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (kiến trúc Blackwell) với TGP tối đa 150W. Đáng chú ý, NPU tích hợp cung cấp khả năng xử lý AI lên đến 50 TOPS, giúp tối ưu hóa các tác vụ học máy và xử lý đồ họa phức tạp.

Để duy trì hiệu năng trong khung máy đặc thù, ASUS sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi cao cấp kết hợp keo kim loại lỏng. Khung máy còn được bổ sung lớp phủ cách nhiệt nano than chì để ổn định nhiệt độ cho màn hình thứ hai và các linh kiện quan trọng.

Thiết bị sở hữu viên pin 90Wh, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 với ăng-ten kim loại chuyên dụng để tăng cường khả năng xuyên vật cản. Hệ thống cổng kết nối bao gồm Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và đầu đọc thẻ SD UHS-II, đảm bảo khả năng mở rộng như một trạm làm việc di động.

ROG Zephyrus G14 và G16: Sự cân bằng giữa tính di động và sức mạnh

Dòng Zephyrus G14 (GU405) và G16 (GU606) tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế nhôm nguyên khối 100%, mang lại trọng lượng ấn tượng lần lượt là 1.58kg và từ 1.85kg. Điểm mới trên phiên bản 2026 là dải LED Splash Lighting được nâng cấp lên 35 vùng, tạo hiệu ứng chuyển động mượt mà dưới lớp kính liền mạch.

Cấu hình của bộ đôi này bao gồm chip Core Ultra 9 386H, tùy chọn card đồ họa lên đến RTX 5080 (trên G14) và RTX 5090 (trên G16). Công nghệ DLSS 4.5 và bộ công cụ NVIDIA Studio được tích hợp sẵn để phục vụ cả nhu cầu giải trí AAA lẫn làm việc chuyên sâu.

Màn hình ROG Nebula HDR OLED là điểm nhấn tiếp theo với tần số quét lên tới 240Hz trên bản G16 (2.5K) và 120Hz trên bản G14 (3K). Với độ sáng tối đa 1100 nits, thời gian phản hồi 0.2ms và hỗ trợ NVIDIA G-SYNC, các hiện tượng xé hình gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Lớp kính Anti Reflection mới cũng giúp giảm thiểu phản chiếu ánh sáng khi sử dụng ngoài trời.

Thông tin giá bán tại Việt Nam

Dải sản phẩm ROG Zephyrus 2026 hiện đã chính thức có mặt tại Việt Nam với các mức giá niêm yết cụ thể như sau:

Dòng sản phẩm Cấu hình tiêu biểu Giá bán lẻ (VND) ROG Zephyrus Duo Intel Core Ultra 9 386H / RTX 5090 199,990,000 ROG Zephyrus G14 Từ RTX 5070Ti Từ 96,990,000 ROG Zephyrus G16 Từ RTX 5060 đến RTX 5090 Từ 73,990,000

Với sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới từ Intel và NVIDIA cùng những cải tiến về tản nhiệt và hiển thị, dải sản phẩm Zephyrus 2026 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc laptop gaming AI cao cấp trong thời gian tới.