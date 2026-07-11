Rogue Carrier: Tựa game quản lý thuộc địa phong cách roguelite sắp đổ bộ PC Game Pass Wild Fields và Hooded Horse vừa công bố Rogue Carrier, trò chơi quản lý thuộc địa kết hợp roguelite độc đáo sẽ có mặt trên PC Game Pass ngay ngày đầu ra mắt.

Microsoft thường xuyên cập nhật danh mục trò chơi cho dịch vụ Game Pass hai lần mỗi tháng. Tuy nhiên, những thông báo về các tựa game ra mắt ngay ngày đầu tiên (day-one) luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Mới đây, nhà phát triển Wild Fields và nhà phát hành Hooded Horse đã xác nhận Rogue Carrier, một trò chơi quản lý thuộc địa mới, sẽ gia nhập kho game PC Game Pass ngay khi phát hành.

Game Pass' logo.

Sự kết hợp giữa quản lý thuộc địa và cơ chế Roguelite

Rogue Carrier đưa người chơi vào bối cảnh một cuộc thám hiểm liên sao gặp sự cố nghiêm trọng. Sau khi bị mắc kẹt trên một thế giới đại dương xa lạ, mục tiêu của phi hành đoàn chuyển từ khám phá khoa học sang sinh tồn và tìm đường thoát thân. Điểm độc đáo của trò chơi là hệ thống thuộc địa di động, nơi người chơi điều hành một khu định cư nằm trên một con tàu khổng lồ lướt đi giữa đại dương mênh mông.

Trò chơi kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc quản lý tài nguyên và tiến trình roguelite. Điều này có nghĩa là mỗi lượt chơi sẽ mang đến những biến số khác nhau, buộc người chơi phải đưa ra các quyết định chiến thuật quan trọng để duy trì sự sống cho thuộc địa trong một môi trường đầy rẫy hiểm nguy.

Xây dựng và tối ưu hóa không gian trên tàu

Hệ thống thuộc địa di động trong Rogue Carrier xoay quanh việc xây dựng và nâng cấp con tàu mẹ. Người chơi có quyền truy cập vào hơn 80 tùy chọn công trình khác nhau, bao gồm:

Sản xuất và năng lượng: Xây dựng các trang trại, nhà máy, tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ để duy trì hoạt động của tàu.

Xây dựng các trang trại, nhà máy, tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ để duy trì hoạt động của tàu. Hậu cần và đời sống: Thiết lập khu nhà ở và các chuỗi sản xuất thiết yếu để đảm bảo tinh thần cho phi hành đoàn.

Thiết lập khu nhà ở và các chuỗi sản xuất thiết yếu để đảm bảo tinh thần cho phi hành đoàn. Thách thức về không gian: Diện tích trên tàu là hữu hạn, vì vậy việc lựa chọn bố cục (layout) phù hợp là yếu tố then chốt để tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Ngoài việc xây dựng, khía cạnh khám phá cũng đóng vai trò quan trọng. Người chơi có thể điều động các tàu vận tải và máy bay trinh sát để điều tra các hòn đảo, tàn tích thành phố và các địa điểm bí ẩn trên hành tinh. Tiến trình trong game được thúc đẩy thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ phụ và nghiên cứu công nghệ, cho phép mở khóa các công trình và kỹ năng mới.

Sự tương tác giữa người chơi và môi trường hành tinh

Một tính năng thú vị trong Rogue Carrier là cách thế giới phản ứng với hành động của người chơi. Nếu bạn mở rộng thuộc địa quá hung hăng hoặc gây tổn hại đến hệ sinh thái địa phương, trò chơi sẽ kích hoạt các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hoặc các cuộc tấn công mạnh mẽ từ động vật hoang dã. Điều này buộc người chơi phải tiến hành các bước đi một cách thận trọng và có tính toán thay vì phát triển ồ ạt.

Hiện tại, Rogue Carrier vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể và đang được liệt kê ở trạng thái "Sắp ra mắt". Tuy nhiên, việc xác nhận có mặt trên PC Game Pass ngay ngày đầu tiên là một tín hiệu tích cực cho thấy Microsoft đang tiếp tục làm giàu kho nội dung của mình bằng những tựa game độc lập có chiều sâu kỹ thuật và lối chơi sáng tạo.