Roku đồng loạt tăng giá thiết bị streaming do khủng hoảng bộ nhớ kéo dài Do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chip nhớ kéo dài, Roku chính thức tăng giá toàn bộ dải sản phẩm thiết bị streaming từ dòng Stick đến Roku Ultra.

Roku vừa điều chỉnh tăng giá niêm yết (MSRP) cho toàn bộ dòng sản phẩm phần cứng streaming của hãng, bao gồm các dòng thiết bị dạng cắm (streaming stick) và đầu thu (set-top box). Nguyên nhân trực tiếp đến từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ và linh kiện điện tử diễn ra liên tục trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Chi tiết mức tăng giá các dòng thiết bị Roku

Đợt điều chỉnh giá lần này ghi nhận mức tăng đáng kể trên nhiều phân khúc sản phẩm. Trong đó, dòng Streaming Stick 4K cùng các thiết bị cao cấp như Roku Ultra chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Tên thiết bị Giá cũ (USD) Giá mới (USD) Mức tăng Streaming Stick $29.99 $39.99 +$10 Streaming Stick Plus $39.99 $59.99 +$20 Streaming Stick 4K $49.99 $79.99 +$30 Roku Ultra $99.99 $149.99 +$50 Roku Streambar SE $99.99 $149.99 +$50

The Roku Ultra.

Áp lực gia tăng từ chi phí sản xuất linh kiện

Mặc dù Roku không đưa ra thông cáo báo chí chính thức, nguồn tin từ đại diện hãng chia sẻ với báo The Desk cho biết đây là quyết định bắt buộc. Tình trạng khan hiếm chip nhớ và các linh kiện phần cứng quan trọng đã đẩy chi phí sản xuất của các nhà sản xuất thiết bị điện tử lên cao trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, thị trường bộ nhớ toàn cầu liên tục chịu áp lực nguồn cung, khiến việc duy trì mức giá bán lẻ ban đầu cho các thiết bị giải trí gia đình trở nên không thể gánh vác đối với nhà sản xuất.

Cơ hội mua sắm trước khi áp dụng giá mới

Đáng chú ý, Roku hiện triển khai chương trình ưu đãi trên cửa hàng trực tuyến chính thức, cho phép người dùng mua các thiết bị streaming theo mức giá cũ. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho đến khi số lượng hàng tồn kho hiện tại được bán hết.

Đối với người dùng đang có nhu cầu sở hữu thiết bị giải trí của Roku, đây là thời điểm thích hợp để mua sắm trước khi mức giá mới chính thức áp dụng hoàn toàn trên toàn bộ hệ thống phân phối.