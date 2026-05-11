Roland Garros 2026: Alcaraz rút lui mở đường cho Sinner, Dubois tái chiếm ngôi vương Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz tại Roland Garros 2026 mở ra cơ hội lớn cho Jannik Sinner, trong khi Daniel Dubois gây vang dội với chiến thắng knock-out trước Fabio Wardley.

Thế giới quần vợt vừa nhận một cú sốc lớn trước thềm Roland Garros 2026 khi Carlos Alcaraz chính thức xác nhận không thể tham dự vì chấn thương cổ tay. Sự vắng mặt của "tiểu Nadal" không chỉ làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực tại Paris mà còn đặt Jannik Sinner vào vị thế ứng viên số một cho danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện.

Cục diện Roland Garros sau sự vắng mặt của Alcaraz

Việc Alcaraz rút lui là tổn thất lớn cho giải đấu, nhưng lại là cơ hội vàng để Jannik Sinner hướng tới việc hoàn tất Career Grand Slam. Tay vợt người Ý đang thể hiện phong độ thống trị tuyệt đối trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định con đường của Sinner sẽ không hề trải hoa hồng.

Huyền thoại Marin Cilic tin rằng áp lực từ vị thế số một sẽ là thử thách lớn nhất cho Sinner. Cilic chỉ đích danh Casper Ruud và Alexander Zverev là hai đối thủ tiềm năng nhất có thể tạo nên bất ngờ. Ruud vốn là chuyên gia sân đất nện, trong khi Zverev đang dần tìm lại bản ngã ở những sân chơi lớn nhất.

Zverev vẫn có thể gây ra khó khăn cho Sinner

Daniel Dubois hạ knock-out Fabio Wardley tại Manchester

Tại đấu trường quyền anh hạng nặng, Daniel Dubois đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Fabio Wardley để giành lại đai vô địch WBO. Trận đấu tại Manchester diễn ra với thế trận giằng co kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Dubois đã hiện thực hóa lời tuyên bố đanh thép trước trận đấu khi duy trì áp lực khủng khiếp lên nhà đương kim vô địch. Ở hiệp đấu thứ 11, một cú đấm uy lực của võ sĩ 28 tuổi đã chính thức kết thúc nỗ lực bảo vệ đai của Wardley. Đây là lần thứ hai Dubois bước lên đỉnh thế giới, khẳng định vị thế của một trong những tay đấm hạng nặng hàng đầu hiện nay.

Sabalenka và nỗi lo chấn thương lưng

Trong khi đó, nội dung đơn nữ chứng kiến sự sa sút đáng lo ngại của Aryna Sabalenka. Tay vợt số 1 thế giới vừa phải nhận thất bại bất ngờ trước Sorana Cirstea tại Italian Open sau 3 set đấu căng thẳng (2-6, 6-4, 7-5). Đáng chú ý, Sabalenka đã phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế ngay trên sân.

Vấn đề ở vùng lưng dưới dường như đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển và những cú giao bóng sấm sét của cô. Với việc Roland Garros chỉ còn cách vài tuần, nguy cơ Sabalenka vắng mặt hoặc không đạt thể trạng tốt nhất đang hiện hữu, đe dọa đến tham vọng chinh phục danh hiệu lớn tiếp theo của cô trong mùa giải.

Tương lai biến động của Max Verstappen tại Red Bull

Tại đường đua F1, tương lai của nhà đương kim vô địch Max Verstappen đang trở thành tâm điểm chú ý. Đại diện Ford Racing, ông Mark Rushbrook, xác nhận đang có những cuộc đàm phán thường xuyên với siêu sao người Hà Lan về kế hoạch hợp tác dài hạn khi Ford trở lại F1 vào năm 2026.

Dù hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2028, nhưng phong độ đi xuống của Red Bull Racing mùa này đang làm dấy lên tin đồn về việc Verstappen có thể kích hoạt điều khoản rời đội sớm. Hiện tại, Verstappen chỉ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng cá nhân, một vị trí lạ lẫm so với vị thế thống trị của anh trong những năm qua.