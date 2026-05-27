Roland Garros 2026: Djokovic săn cột mốc 103 trận thắng, Zverev gặp thử thách Machac Novak Djokovic đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ 103 tại Paris khi chạm trán Valentin Royer, trong khi Alexander Zverev phải dè chừng trước tài năng Tomas Machac.

Vòng hai Roland Garros 2026 chứng kiến Novak Djokovic nỗ lực duy trì vị thế thống trị trên mặt sân đất nện Paris. Sau khởi đầu có phần chệch choạc, huyền thoại người Serbia đang hướng tới cột mốc 103 trận thắng tại giải Grand Slam danh giá này trong cuộc đối đầu với niềm hy vọng chủ nhà Valentin Royer.

Novak Djokovic: Bản lĩnh nhà vô địch trước sức ép từ khán giả Pháp

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Djokovic tại Roland Garros 2026 bắt đầu bằng một thử thách không hề dễ dàng trước Giovanni Mpetshi Perricard. Dù để thua set đầu tiên bởi những cú giao bóng sấm sét của đối thủ, Nole vẫn chứng minh tại sao anh là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử Grand Slam với màn ngược dòng bản lĩnh sau 4 set. Đây là chiến thắng thứ 102 của anh tại giải đấu, nối dài chuỗi bất bại ở vòng mở màn lên con số 22 năm liên tiếp.

Djokovic lần đầu tiên gặp đối thủ tới từ Pháp, Royer

Đối thủ tiếp theo của Djokovic là Valentin Royer, tay vợt 24 tuổi vừa có chiến thắng đầu tay tại vòng một Roland Garros. Dù Royer đang hưng phấn sau khi đánh bại Hugo Dellien chỉ trong 3 set, khoảng cách về đẳng cấp và kinh nghiệm giữa hai bên vẫn là quá lớn. Điểm mạnh của Royer nằm ở khả năng di chuyển linh hoạt trên sân đất nện và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, trong một trận đấu 5 set, sự lì lợm và khả năng điều bóng của "The Djoker" vẫn là vũ khí tối thượng khó có thể hóa giải.

Alexander Zverev và cạm bẫy từ tay vợt CH Séc

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 3 Alexander Zverev sẽ đối đầu với Tomas Machac. Tay vợt người Đức đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Benjamin Bonzi sau 2 giờ thi đấu, duy trì phong độ ổn định đã giúp anh tiến sâu ở các giải đất nện gần đây. Zverev sở hữu lợi thế về thể hình và khả năng giao bóng uy lực, những yếu tố then chốt để áp đặt thế trận.

Zverev phải cảnh giác trước tài năng của tay vợt CH Séc

Tuy nhiên, Tomas Machac không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tay vợt người CH Séc nổi tiếng với lối chơi tốc độ và những cú phản công biến hóa. Việc từng đánh bại nhiều đối thủ trong top 10 là minh chứng cho sự nguy hiểm của Machac. Dù Zverev từng thắng Machac tại Olympic Paris 2024, tính chất của một trận đấu Grand Slam đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối từ tay vợt người Đức nếu không muốn rơi vào "cạm bẫy" mà đối phương giăng ra.

Đại chiến Next Gen và các cặp đấu đáng chú ý

Bên cạnh các ngôi sao lớn, sự chú ý còn đổ dồn vào màn so tài giữa Joao Fonseca và Dino Prizmic. Đây được xem là trận đại chiến của thế hệ kế cận khi cả hai đều sở hữu kỹ thuật và nền tảng thể lực ấn tượng. Prizmic, cựu vô địch trẻ Roland Garros, sẽ phải đối mặt với những cú thuận tay sấm sét từ Fonseca. Trong khi đó, tài năng trẻ 19 tuổi Rafael Jodar cũng đang thu hút sự chú ý khi đối đầu lão tướng James Duckworth, người vốn không có thế mạnh trên mặt sân đỏ.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 27/5 và 28/5

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu trọng tâm tại vòng 2 đơn nam và đơn nữ (giờ Việt Nam):

Thời gian Cặp đấu (Đơn nam) Trực tiếp 19:00 James Duckworth vs Rafael Jodar On Sports News 19:30 Joao Fonseca vs Dino Prizmic On Sports News 20:00 Valentin Royer vs Novak Djokovic On Sports News 21:00 Casper Ruud vs Hamad Medjedovic On Sports News 01:15 (28/5) Tomas Machac vs Alexander Zverev On Sports News

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek sẽ có cuộc chạm trán Sara Bejlek vào lúc 17:00, trong khi Elena Rybakina sẽ đối đầu Yuliia Starodubtseva vào lúc 18:00. Các trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính cho người hâm mộ tennis toàn cầu.