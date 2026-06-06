Roland Garros 2026: Khi thời trang xa xỉ không thể cứu vãn phong độ của các ngôi sao Tại Grand Slam đất nện Paris, sự hào nhoáng của những bộ cánh triệu đô đã phải cúi đầu trước sự khắc nghiệt của chuyên môn khi Djokovic, Sabalenka và Osaka sớm dừng bước.

Paris những ngày tháng 6 không chỉ rực lửa bởi những cú thuận tay trên mặt sân bụi đỏ mà còn biến thành một sàn catwalk thực thụ. Tại Roland Garros 2026, ranh giới giữa một giải đấu thể thao đỉnh cao và một sự kiện thời trang cao cấp trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi những hạt bụi đỏ bám chặt vào lớp lụa là, thực tế nghiệt ngã đã được phơi bày: trang phục lộng lẫy không phải là tấm vé bảo chứng cho chiến thắng.

Xu hướng 'Nghệ thuật bước ra sân' lấn át chuyên môn

Chưa bao giờ khái niệm "Art of the entrance" (Nghệ thuật bước ra sân) lại được các tay vợt và nhà mốt chú trọng đến thế. Lối đi từ phòng thay đồ ra sân Court Philippe-Chatrier đã trở thành sàn diễn triệu đô, nơi những thiết kế đo ni đóng giày lấn át cả tiếng nẩy của banh nỉ. Các tay vợt hàng đầu không chỉ chiến đấu cho danh hiệu mà còn đại diện cho bộ mặt của những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới.

Naomi Osaka, biểu tượng của sự kết hợp giữa thể thao và văn hóa đại chúng, đã khiến giới mộ điệu sửng sốt khi xuất hiện trong bộ váy xếp nếp bất đối xứng lấy cảm hứng từ cấu trúc Tháp Eiffel. Đi kèm là chiếc túi vợt đính nơ khổng lồ, biến cô thành một nhân vật bước ra từ thế giới hoạt hình. Thế nhưng, vẻ ngoài ấn tượng đó không giúp Osaka duy trì được sự tập trung cần thiết trước một Iga Swiatek đầy bản lĩnh. Tay vợt người Nhật Bản đã phải dừng chân ngay từ vòng 2, để lại sự tiếc nuối cho những ai kỳ vọng vào một sự trở lại huy hoàng.

Osaka bước ra sân như một nhân vật hoạt hình bước ra đời thực

Sự sụp đổ của những biểu tượng quyền lực

Không chỉ Osaka, ngay cả những tượng đài như Novak Djokovic cũng không đứng ngoài vòng xoáy thời trang. Nole xuất hiện với chiếc bomber mang sắc đỏ gạch đặc trưng của đất nện Paris, một thiết kế biểu tượng cho quyền lực tối thượng. Tuy nhiên, ở tuổi 39, chiếc áo khoác quyền lực không thể che giấu được sự quá tải của chiếc đầu gối và sự sa sút thể lực rõ rệt.

Dù đã dẫn trước đối thủ trẻ Joao Fonseca tới 2 set, huyền thoại người Serbia đã để thua ngược 2-3 đầy cay đắng tại vòng 3. Trận thua này không chỉ là một cú sốc về mặt kết quả mà còn là dấu hiệu cho thấy sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi sức trẻ và sự bền bỉ lên ngôi thay vì những giá trị cũ kỹ.

Djokovic thua tại vòng 3

Tương tự, Aryna Sabalenka mang đến Paris không chỉ lối chơi dũng mãnh mà còn là bộ trang sức kim cương trị giá 2,7 tỷ đồng. Nhưng trên mặt sân đất nện, sự cứng rắn của kim cương không thể bù đắp cho một tâm lý dễ vỡ. Tại tứ kết, trước sự kiên cường của Diana Shnaider, hạt giống số 1 đã tự đánh hỏng liên tiếp và chấp nhận rời giải trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Sabalenka và bộ thời trang, trang sức đắt giá

Bản chất tàn nhẫn của bụi đỏ Paris

Thế hệ trẻ với Jannik Sinner và Coco Gauff cũng chọn cho mình những sắc tím thời thượng để khẳng định vị thế. Sinner lịch lãm với sắc tím loang, trong khi Gauff diện váy hai mảnh mộng mơ như đóa hoa oải hương. Tuy nhiên, cả hai đều không thể tiến sâu. Gauff bị phế truất tại vòng 3, còn đương kim số 1 thế giới Sinner gây thất vọng lớn khi gục ngã trước đối thủ dưới cơ Juan Manuel Cerundolo ngay vòng 2.

Gauff có trang phục rất đẹp...

...Sinner cũng vậy, nhưng cả hai không thể tiến sâu ở Grand Slam đất nện Paris năm nay

Roland Garros một lần nữa khẳng định bản chất thực dụng và tàn nhẫn của mình. Sân đất nện không quan tâm đến giá trị bộ đồ bạn mặc hay sự lấp lánh của trang sức. Nó chỉ tôn vinh những bước chạy không mệt mỏi, những giọt mồ hôi thực thụ và bản lĩnh thép dưới sức nóng thiêu đốt của Paris. Các nhà mốt có thể chiến thắng trên mặt trận truyền thông, nhưng chiếc cúp bạc danh giá vẫn chỉ thuộc về những chiến binh thực thụ trên sân đấu.