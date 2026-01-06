Roland Garros 2026: Matteo Berrettini đối đầu Cerundolo, Sabalenka đại chiến Osaka Vòng 4 Roland Garros 2026 chứng kiến màn so tài rực lửa giữa Aryna Sabalenka và Naomi Osaka, cùng thử thách cực đại cho Berrettini trước hiện tượng Juan Manuel Cerundolo.

Roland Garros 2026 đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất khi vòng 4 quy tụ những tên tuổi hàng đầu cùng những "ngựa ô" đầy tiềm năng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đụng độ giữa đương kim số 1 thế giới Aryna Sabalenka và cựu vương Naomi Osaka, trong khi ở nội dung đơn nam, Matteo Berrettini phải tìm cách giải mã hiện tượng Juan Manuel Cerundolo.

Juan Manuel Cerundolo vs Matteo Berrettini: Khi kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Juan Manuel Cerundolo đang viết nên một câu chuyện cổ tích tại Paris năm nay. Tay vợt người Argentina không chỉ là một hiện tượng nhất thời; anh đã chứng minh bản lĩnh bằng cách hạ gục hạt giống số 1 Jannik Sinner. Trước khi bước vào vòng 4, Cerundolo còn trải qua một bài kiểm tra thể lực nghẹt thở kéo dài gần 6 giờ đồng hồ trước Martin Landaluce.

Sở trường sân đất nện cùng khả năng phòng ngự bền bỉ là vũ khí giúp tay vợt 24 tuổi này trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu. Cerundolo có xu hướng kéo đối thủ vào những loạt bóng bền, nơi anh có thể khai thác sự nôn nóng của những tay vợt ưa thích tấn công nhanh.

Berrettini sẽ trải qua trận đấu đầy khó khăn với Cerundolo

Ngược lại, Matteo Berrettini mang đến Paris lối chơi bùng nổ dựa trên những cú giao bóng sấm sét và cú thuận tay uy lực. Dù cũng vừa trải qua 5 set căng thẳng trước Francisco Comesana, kinh nghiệm tại các đấu trường Grand Slam lớn như Wimbledon sẽ là điểm tựa vững chắc cho tay vợt người Ý. Đây là lần đầu tiên hai phong cách đối lập này chạm trán nhau tại ATP Tour, hứa hẹn một màn so tài giằng co đến những phút cuối cùng.

Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka: Đại chiến của những nhà vô địch

Tại nội dung đơn nữ, mọi sự chú ý đang đổ dồn về sân Philippe-Chatrier, nơi Aryna Sabalenka và Naomi Osaka sẽ phân định tấm vé vào tứ kết. Sabalenka đang thể hiện phong độ hủy diệt khi chưa để thua bất kỳ set đấu nào từ đầu giải. Chiến thắng áp đảo trước Daria Kasatkina cho thấy "Nữ hoàng" Belarus đang kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng sức mạnh thể chất vượt trội.

Osaka (bên phải) đứng trước cơ hội lật đổ "Nữ hoàng" tennis Sabalenka (bên trái) tại vòng 4

Trong khi đó, Naomi Osaka đang cho thấy sự chuyển mình đáng kinh ngạc trên mặt sân bụi đỏ vốn không phải sở trường. Việc lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu như Donna Vekic hay Iva Jovic cho thấy sự tiến bộ trong khả năng di chuyển và độ lỳ lợm của tay vợt người Nhật Bản. Dù Sabalenka đang dẫn trước 4-1 về đối đầu, sự hưng phấn của Osaka có thể tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu này.

Lịch thi đấu trọng tâm Roland Garros ngày 01/06

Dưới đây là các trận đấu đáng chú ý nhất trong khuôn khổ vòng 4 Roland Garros 2026:

Thời gian (Dự kiến) Trận đấu Nội dung 19:00, 01/06 Juan Manuel Cerundolo - Matteo Berrettini Đơn nam - Vòng 4 20:30, 01/06 Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo Đơn nam - Vòng 4 01:15, 02/06 Aryna Sabalenka - Naomi Osaka Đơn nữ - Vòng 4

Với sự ổn định và tâm lý vững vàng, Sabalenka vẫn được đánh giá cao hơn đôi chút trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, nếu Osaka duy trì được hiệu suất giao bóng và tận dụng tốt các cơ hội phản công, trận đấu hoàn toàn có thể phải bước vào set thứ 3 định đoạt.