Roland Garros 2026 ngày 30/5: Sabalenka thị uy sức mạnh, Learner Tien thách thức Cobolli Vòng 3 Roland Garros chứng kiến màn so tài giữa số 1 thế giới Aryna Sabalenka và đối thủ kỵ rơ, cùng cuộc chạm trán của hai ngôi sao trẻ trong top 20 ATP là Flavio Cobolli và Learner Tien.

Vòng 3 Roland Garros 2026 ngày 30/5 hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi các hạt giống hàng đầu và những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới bước vào giai đoạn then chốt. Tâm điểm của ngày thi đấu đổ dồn về các sân đấu đất nện tại Paris với sự xuất hiện của số 1 thế giới Aryna Sabalenka và hiện tượng gốc Việt Learner Tien.

Flavio Cobolli và Learner Tien: Cuộc đối đầu của những tài năng trẻ

Trận đấu giữa Flavio Cobolli và Learner Tien vào khoảng 17h chiều nay là một trong những màn so tài đáng xem nhất tại vòng 3. Cả hai đều đang sở hữu vị trí trong top 20 ATP và duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua.

Cobolli đang cho thấy sự ổn định đáng nể trên mặt sân đất nện sở trường. Tay vợt người Ý tiến vào vòng 3 mà không để thua bất kỳ set đấu nào sau khi đánh bại Andrea Pellegrino và Yibing Wu. Với tỷ lệ giữ game giao bóng lên tới 78%, Cobolli đang là một thử thách thực sự cho bất kỳ đối thủ nào.

Ở phía bên kia lưới, Learner Tien tiếp tục hành trình đầy cảm hứng của mình. Sau chức vô địch tại Geneva, tay vợt người Mỹ đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Tại vòng 2, Tien đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi cứu thành công hai match-point để ngược dòng thắng sau 5 set đấu căng thẳng trước Facundo Diaz Acosta.

Dù Cobolli được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân đất nện, nhưng Tien lại sở hữu lợi thế tâm lý từ chiến thắng trong lần đối đầu duy nhất giữa hai người tại Bắc Kinh năm ngoái. Trận đấu dự báo sẽ kéo dài và đầy rẫy những pha bóng bền kịch tính.

Matteo Berrettini tìm lại phong độ đỉnh cao

Vào khoảng 18h, Matteo Berrettini sẽ đối đầu với Francisco Comesana. Cựu á quân Wimbledon đang có màn tái xuất mạnh mẽ khi chưa để thua set nào sau hai vòng đầu tiên. Lối chơi dựa trên những cú giao bóng sấm sét và thuận tay đầy uy lực của Berrettini đang phát huy hiệu quả tối đa.

Đối thủ của anh, Comesana, là một chuyên gia sân đất nện thực thụ đến từ Argentina. Tuy nhiên, sự chênh lệch về bản lĩnh tại các sân chơi Grand Slam có thể là chìa khóa giúp Berrettini giành quyền vào vòng tiếp theo.

Sabalenka khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Tại nội dung đơn nữ, số 1 thế giới Aryna Sabalenka sẽ chạm trán Daria Kasatkina vào lúc 17h30. Sabalenka đang thể hiện sức mạnh hủy diệt khi chỉ đánh mất 13 game sau hai trận mở màn. Lối chơi tấn công áp đảo của tay vợt người Belarus đang biến cô trở thành rào cản khó vượt qua nhất tại giải năm nay.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía Sabalenka khi cô giành chiến thắng 7 trong 9 lần gặp Kasatkina, bao gồm cả 4 trận gần nhất. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng ổn định, tấm vé vào vòng 4 khó thoát khỏi tay hạt giống số 1.

