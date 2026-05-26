Roland Garros 2026: Rublev và Shelton đi tiếp, Casper Ruud thoát hiểm sau set thua 0-6 Andrey Rublev và Ben Shelton phô diễn sức mạnh tại vòng 1 Roland Garros. Casper Ruud lội ngược dòng nghẹt thở sau 5 set, trong khi lão tướng Monfils dừng bước.

Vòng mở màn Roland Garros 2026 đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược trên các mặt sân đất nện tại Paris. Trong khi các hạt giống hàng đầu như Andrey Rublev và Ben Shelton khẳng định sức mạnh bằng những chiến thắng thuyết phục, thì Casper Ruud đã phải trải qua một trận đấu đầy ám ảnh trước khi giành vé đi tiếp.

Rublev khẳng định bản lĩnh, Ben Shelton thắng áp đảo

Andrey Rublev đã có một ngày ra quân tương đối suôn sẻ khi đối đầu với tay vợt Buse. Ngay từ set đầu tiên, tay vợt người Nga đã phô diễn những cú đánh thuận tay uy lực, nhanh chóng kết thúc hiệp đấu với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, kịch tính nổ ra ở set 2 khi Buse vùng lên mạnh mẽ, kéo Rublev vào loạt tie-break cân não. Tại đây, sự bền bỉ của Buse đã giúp anh giành chiến thắng 8-6.

Rublev có màn trình diễn ấn tượng

Dẫu vậy, đẳng cấp của hạt giống hàng đầu không cho phép bất ngờ xảy ra thêm lần nữa. Rublev nhanh chóng tìm lại thế trận trong set 3 để thắng 6-3. Bước sang set 4, dù Buse nỗ lực bám đuổi nhưng Rublev vẫn giành break quan trọng ở những game cuối, khép lại trận đấu với tỷ số 7-5, qua đó ghi tên mình vào vòng 2.

Cùng chung niềm vui đi tiếp là Ben Shelton. Tay vợt đến từ Vương quốc Anh đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo trước Merida Aguilar. Shelton không mắc bất kỳ sai lầm nào trong suốt 3 set đấu, lần lượt hạ gục đối thủ với các tỷ số 6-3, 6-3 và 6-4. Sự ổn định trong những cú giao bóng chính là chìa khóa giúp Shelton nhanh chóng giải quyết trận đấu chỉ sau thời gian ngắn.

Cơn ác mộng của Casper Ruud và hồi kết buồn cho Gael Monfils

Trận đấu giữa Casper Ruud và Safiullin (hạng 141 thế giới) đã mang đến một trong những kịch bản khó tin nhất vòng 1. Ruud khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 sau các set đấu 6-2 và 7-6 (7-5). Tuy nhiên, Safiullin đã chơi một thứ tennis quật cường để thắng lại 7-5 ở set 3. Cú sốc thực sự đến ở set 4 khi Ruud hoàn toàn đánh mất thế trận và để thua trắng 0-6.

Đối mặt với nguy cơ bị loại sớm, Casper Ruud đã kịp thời chấn chỉnh tâm lý trong set quyết định. Anh tận dụng kinh nghiệm dày dặn để bẻ giao bóng đối thủ và thắng lại 6-2 trong set 5, qua đó nhọc nhằn giành quyền đi tiếp. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho tay vợt người Na Uy trong hành trình chinh phục danh hiệu năm nay.

Ở một diễn biến khác, sự chú ý dồn về sân trung tâm nơi lão tướng 40 tuổi Gael Monfils chạm trán Gaston. Trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính đúng như kỳ vọng của khán giả nhà. Sau khi để Gaston dẫn trước 2 set (6-2, 6-3), Monfils đã chơi bùng nổ để cân bằng tỷ số 2-2 với các chiến thắng 6-3 và 6-2 trong set 3 và 4.

Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác đã khiến thể lực của Monfils hoàn toàn cạn kiệt trong set đấu cuối cùng. Anh chấp nhận gác vợt với tỷ số 0-6 ở set 5, chính thức khép lại hành trình tại Roland Garros 2026. Dù thất bại, nhưng tinh thần chiến đấu của "lão tướng" người Pháp vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ người hâm mộ.