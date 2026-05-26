Roland Garros 2026: Sinner thách thức lịch sử, Medvedev và Tsitsipas sẵn sàng bung sức Jannik Sinner bước vào Roland Garros 2026 với chuỗi 29 trận bất bại, trong khi Tsitsipas và Medvedev nỗ lực khẳng định vị thế ngay từ vòng mở màn tại Paris.

Roland Garros 2026 chính thức khởi tranh với tâm điểm dồn về Jannik Sinner, tay vợt đang thể hiện phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện. Cùng với đó, những tên tuổi lớn như Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev cũng bắt đầu chiến dịch chinh phục Grand Slam thứ hai trong năm với mục tiêu khẳng định lại đẳng cấp sau những biến động trên bảng xếp hạng ATP.

Jannik Sinner và mục tiêu thống trị tuyệt đối

Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bắt đầu hành trình tại Paris với hành trang là chuỗi 29 trận thắng liên tiếp. Sau khi thâu tóm các danh hiệu tại Monte Carlo, Madrid và Rome Open, Sinner đã hoàn tất bộ sưu tập “Career Golden Masters” - một cột mốc mà trước đó chỉ có Novak Djokovic đạt được. Nền tảng thể lực sung mãn cùng những cú đánh topspin nặng từ cuối sân đang biến ngôi sao người Ý thành một bài toán chưa có lời giải trên mặt sân đỏ.

Sinner (bên trái) dự kiến sẽ thắng nhanh Tabur (bên phải)

Đối thủ của anh ở vòng một là Clement Tabur, tay vợt chủ nhà xếp hạng 165 ATP. Dù sở hữu tinh thần thi đấu bền bỉ và sự ủng hộ từ khán giả Paris, Tabur khó lòng san lấp khoảng cách quá lớn về trình độ và kinh nghiệm trước một Sinner đang ở trạng thái “bất khả chiến bại”. Đây được dự báo sẽ là một chiến thắng chóng vánh cho hạt giống số một để tiết kiệm sức lực cho những vòng đấu sâu hơn.

Sự trở lại của Tsitsipas và bản lĩnh của Medvedev

Stefanos Tsitsipas, cựu á quân năm 2021, bước vào giải đấu năm nay với nhiều hoài nghi sau khi tụt xuống hạng 82 ATP. Tuy nhiên, mặt sân đất nện luôn là nơi tay vợt Hy Lạp tìm thấy cảm hứng tốt nhất. Đối đầu với Alexandre Muller đang khủng hoảng phong độ, Tsitsipas có cơ hội lớn để tìm lại sự tự tin. Thống kê đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía anh với 3 chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ người Pháp.

Tsitsipas (bên trái) rất khao khát thể hiện bản thân ở Roland Garros 2026

Trong khi đó, Daniil Medvedev đang cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc với mặt sân vốn không phải sở trường. Thành tích lọt vào bán kết Rome Masters gần đây là minh chứng cho sự tiến bộ trong lối chơi phòng ngự phản công của tay vợt Nga trên đất nện. Đối thủ của anh, Adam Walton, dù có khả năng giao bóng tốt nhưng khó có thể gây bất ngờ trong một trận đấu định đoạt bằng 5 set đấu.

Medvedev (bên phải) được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ Walton

Lịch thi đấu đáng chú ý tại vòng 1

Dưới đây là chi tiết các trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng mở màn Roland Garros 2026:

Thời gian Tay vợt 1 Tay vợt 2 Kênh trực tiếp 16:00 (26/5) Adam Walton Daniil Medvedev On Sports News 18:30 (26/5) Alexandre Muller Stefanos Tsitsipas On Sports News 21:00 (26/5) Felix Auger-Aliassime Daniel Altmaier On Sports News 01:15 (27/5) Jannik Sinner Clement Tabur On Sports News

Nhìn chung, kịch bản về những chiến thắng áp đảo cho các hạt giống hàng đầu là điều đã được dự báo. Tuy nhiên, tại thánh địa Philippe Chatrier, những biến số từ mặt sân và áp lực tâm lý luôn là thử thách khắc nghiệt cho bất kỳ ai muốn chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá.