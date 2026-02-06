Roland Garros 2026: Vì sao Djokovic, Sinner và Swiatek đồng loạt bị loại sớm? Lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở, vòng 4 một giải Grand Slam đơn nam vắng bóng các tay vợt từng vô địch, đánh dấu sự sụp đổ của các đế chế quần vợt tại Paris.

Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những biến động lớn nhất lịch sử quần vợt thế giới. Chỉ trong tuần thi đấu đầu tiên, toàn bộ các nhà đương kim vô địch và cựu vô địch ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ đã chính thức bị loại, biến Paris thành nơi chôn vùi những di sản vĩ đại nhất của kỷ nguyên đương đại.

Sau Djokovic tới lượt Swiatek cũng sớm chia tay Roland Garros 2026

Kỷ lục buồn tại đơn nam trong Kỷ nguyên Mở

Theo thống kê từ ATP và trang chủ Roland Garros, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1968, vòng 4 của một giải Grand Slam đơn nam hoàn toàn sạch bóng các tay vợt từng đăng quang. Chuỗi hiệu ứng domino bắt đầu từ việc Carlos Alcaraz rút lui do chấn thương cổ tay, sau đó quét sạch hai hạt giống hàng đầu thế giới.

Hạt giống số 1 Jannik Sinner, nhà vô địch Australian Open, đã gây thất vọng lớn khi để tay vợt hạng 56 thế giới Juan Manuel Cerundolo lội ngược dòng 3-2 dù đã dẫn trước 2 set đầu. Ngay sau đó, Novak Djokovic – huyền thoại sở hữu 24 Grand Slam – cũng phải dừng bước trước Joao Fonseca. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đã khuất phục Nole sau cuộc tra tấn thể lực kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, ngăn cản giấc mơ danh hiệu lớn thứ 25 của siêu sao 39 tuổi.

Thất bại của các bóng hồng và sự nghiệt ngã với Swiatek

Tại nội dung đơn nữ, WTA tiếp tục chứng kiến sự khó lường khi nhà đương kim vô địch Coco Gauff dừng bước ở vòng 3. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất thuộc về Iga Swiatek, người vốn được coi là "tượng đài đất nện" đương đại với 4 chức vô địch Paris.

Trong trận đấu thuộc vòng 4 diễn ra ngay ngày sinh nhật tuổi 25, Swiatek đã để Marta Kostyuk đánh bại với tỷ số 7-5, 6-1. Đây là cột mốc sớm nhất mà tay vợt người Ba Lan phải rời giải đấu kể từ năm 2019, chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vương tại thủ đô nước Pháp.

Ba yếu tố cốt lõi dẫn đến cuộc thanh trừng lịch sử

Các chuyên gia phân tích từ The Athletic và các tạp chí quần vợt uy tín chỉ ra ba nguyên nhân chính khiến các ứng viên vô địch đồng loạt sụp đổ:

Nắng nóng kỷ lục: Nhiệt độ tại Paris chạm ngưỡng trên 32 độ C, làm bóng nảy cao và nhanh hơn bình thường. Điều này triệt tiêu lợi thế điều phối bền bỉ của những cựu binh như Djokovic hay Swiatek, buộc họ phải tiêu tốn nhiều thể lực hơn.

Sự nổi loạn của thế hệ trẻ: Những tay vợt như Joao Fonseca hay Marta Kostyuk thi đấu với tâm lý không sợ hãi, áp dụng lối chơi tấn công rực lửa để thách thức trực diện những tên tuổi lớn.

Áp lực tâm lý: Khi các hạt giống hàng đầu rơi rụng, áp lực kỳ vọng vô hình trung trở thành xiềng xích khiến những người ở lại tự gục ngã trước ngưỡng cửa quan trọng.

Nắng nóng là thứ bào mòn sức mạnh của Sinner và Djokovic

Kỳ vọng vào những tân vương mới

Việc vắng bóng các nhà cựu vương biến Roland Garros 2026 thành sân khấu của những gương mặt mới. Ở nhánh nam, Alexander Zverev (hạt giống số 2) đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trong khi đó, tại nhánh nữ, Aryna Sabalenka (hạt giống số 1) đang đứng trước cơ hội vàng để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Suzanne-Lenglen sau khi kình địch Swiatek bị loại.

Dù mang lại những kỷ lục buồn cho các tượng đài, nhưng biến động tại Paris năm nay lại là tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ của quần vợt thế giới. Một chương mới đang được viết tiếp khi vương triều cũ sụp đổ, sẵn sàng chào đón những vị vua và nữ hoàng mới trên ngai vàng đất nện.