Roland Garros 2026: Vũ điệu cuối của Wawrinka - Monfils và màn ra quân của Swiatek Ngày 25/5, Roland Garros chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Wawrinka và Monfils bắt đầu kỳ Grand Slam cuối, trong khi Iga Swiatek hướng tới cột mốc lịch sử.

Roland Garros 2026 không chỉ là cuộc đua đến ngôi vương mà còn là sân khấu của những lời chia tay đầy kịch tính. Tâm điểm của ngày thi đấu 25/5 đổ dồn về Stan Wawrinka và Gael Monfils – hai biểu tượng của kỷ nguyên quần vợt cũ đang bước vào kỳ Grand Slam đất nện cuối cùng trong sự nghiệp, cùng sự xuất hiện của "nữ hoàng" Iga Swiatek.

Stan Wawrinka: Khúc tráng ca của 'Người thép'

Stan Wawrinka sẽ bắt đầu hành trình cuối cùng tại Paris trước khi chính thức giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Nhà vô địch Roland Garros 2015 vẫn luôn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý nhờ lối đánh tấn công rực lửa và cú trái một tay đã trở thành di sản của ATP Tour.

Wawrinka sẽ "cháy" lần cuối ở sân đất nện huyền thoại tại Paris, nơi anh từng lên ngôi cách đây 11 năm

Đối thủ của tay vợt 41 tuổi là Jesper De Jong, người vào vòng chính theo diện "lucky loser". Dù De Jong sở hữu khả năng phòng ngự bền bỉ, nhưng kinh nghiệm dày dạn tại các mặt trận Grand Slam cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định vẫn là lợi thế tuyệt đối của Wawrinka. Người hâm mộ kỳ vọng "Người thép" sẽ tận hưởng bầu không khí tại Paris bằng một chiến thắng ấn tượng.

Dự đoán: Wawrinka thắng 3-1.

Gael Monfils: Vũ điệu cuối cùng tại Philippe-Chatrier

Một màn chia tay khác cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả Pháp là Gael Monfils. Ở tuổi 39, "Người bay" sẽ bước vào kỳ Roland Garros cuối cùng trong sự nghiệp. Đối thủ của anh là đồng hương Hugo Gaston – một tay vợt có lối chơi biến hóa nhưng đang gặp vấn đề về sự ổn định.

Khán giả Pháp hẳn không muốn bỏ lỡ trận đấu này

Dù đã nghỉ thi đấu từ sau Madrid Open hồi tháng 4, Monfils luôn biết cách bùng nổ khi được tiếp sức bởi hàng vạn khán giả nhà trên sân Philippe-Chatrier. Khả năng bao sân và những pha xử lý ngẫu hứng của Monfils được kỳ vọng sẽ giúp anh vượt qua Gaston trong trận derby nước Pháp đầy cảm xúc này.

Dự đoán: Monfils thắng 3-1.

Iga Swiatek và bài kiểm tra từ thế hệ trẻ

Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros thứ 5. Dù chưa có danh hiệu lớn nào trong nửa đầu năm 2026, ngôi sao người Ba Lan vẫn là ứng viên số một nhờ thành tích áp đảo trên mặt sân đất nện với tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc (40 thắng - 3 thua tại Paris).

Quả là không may khi Emerson Jones đụng độ Swiatek ngay ở vòng đầu tiên

Thử thách đầu tiên của cô là Emerson Jones, tay vợt 17 tuổi người Australia đang xếp hạng 136 thế giới. Đây là sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Swiatek với những cú topspin nặng và khả năng kiểm soát rally vượt trội nhiều khả năng sẽ kết thúc trận đấu nhanh chóng để giữ sức cho các vòng sau.

Dự đoán: Swiatek thắng 2-0.

Lịch thi đấu tiêu điểm Roland Garros ngày 25/05/2026