Roland Garros 2026: Zverev rộng cửa vô địch, Ruud đối đầu hiện tượng Fonseca tại vòng 4 Alexander Zverev trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Roland Garros sau khi các hạt giống lớn bị loại. Tâm điểm vòng 4 còn là cuộc chạm trán giữa Casper Ruud và hiện tượng Joao Fonseca.

Vòng 4 Roland Garros 2026 đang chứng kiến những biến động lớn trong cục diện cuộc đua vô địch đơn nam. Khi cả Jannik Sinner và Novak Djokovic đều đã rời giải, cơ hội đang mở ra rộng mở cho các tay vợt còn lại, đặc biệt là Alexander Zverev và chuyên gia đất nện Casper Ruud.

Alexander Zverev: Thời cơ vàng cho danh hiệu Grand Slam đầu tiên

Với sự vắng mặt của những đối thủ kỵ rơ nhất, Alexander Zverev đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tay vợt người Đức đang thể hiện phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện sở trường khi mới chỉ để thua duy nhất 1 set đấu từ đầu giải.

Khi 2 đối thủ khó chịu nhất (Sinner, Djokovic) đã bị loại, cơ hội vàng cho Zverev (áo đen) giành Grand Slam đầu tiên

Tại vòng 4, đối thủ của Zverev là Jesper de Jong – tay vợt Hà Lan vào vòng chính dưới tư cách "lucky loser". Dù De Jong vừa tạo nên cú sốc khi đánh bại Karen Khachanov sau 5 set đấu nghẹt thở, sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm tại các vòng đấu cuối Grand Slam vẫn nghiêng hẳn về phía tay vợt số 2 thế giới. Zverev cần duy trì sự tập trung tối đa và khai thác hiệu quả vũ khí giao bóng để giải quyết nhanh trận đấu, nhằm bảo toàn thể lực cho những vòng đấu sâu hơn.

Casper Ruud đối đầu "sát thủ diệt khổng lồ" Joao Fonseca

Trận đấu giữa Casper Ruud và Joao Fonseca hứa hẹn là màn so tài kịch tính nhất vòng 4. Ruud, người từng hai lần lọt vào chung kết tại Paris, vừa có màn ngược dòng không tưởng trước Tommy Paul sau khi bị dẫn 0-2 và cứu thành công 2 match point. Bản lĩnh thép và khả năng chịu nhiệt trong những loạt bóng bền là điểm tựa lớn nhất của tay vợt Na Uy.

Tuy nhiên, thách thức mang tên Joao Fonseca là không hề nhỏ. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đang trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi loại Novak Djokovic. Lối chơi tấn công cuối sân đầy vũ bão với những cú thuận tay sấm sét của Fonseca có thể phá vỡ bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Đây sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng điều phối bóng của Ruud trên mặt sân chậm.

Cuộc chiến nội bộ Tây Ban Nha: Sức trẻ Jodar đối đầu kinh nghiệm Carreno Busta

Người hâm mộ xứ sở bò tót sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai thế hệ: Rafael Jodar và Pablo Carreno Busta. Jodar đang cho thấy sự thăng tiến thần tốc khi lọt vào vòng 4 ngay trong lần đầu tham dự giải đấu. Trong khi đó, Carreno Busta đang chứng minh tuổi tác chỉ là con số với màn hồi sinh ấn tượng sau chấn thương.

Jodar (bên trái) sẽ chạm trán đồng hương Carreno Busta (bên phải)

Thống kê và dự đoán

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, các chuyên gia nhận định Zverev có xác suất thắng cao nhất nhờ ưu thế thể lực. Trong khi đó, các trận đấu của Ruud và Jodar nhiều khả năng sẽ kéo dài trên 4 set đấu do tính chất bền bỉ của các tay vợt này trên sân đất nện.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 4 Roland Garros 2026

Thời gian Trận đấu (Đơn nam) Kênh trực tiếp 17:30 (31/5) Rafael Jodar vs Pablo Carreno Busta On Sports News 20:30 (31/5) Jesper de Jong vs Alexander Zverev On Sports News 21:00 (31/5) Jakub Mensik vs Andrey Rublev On Sports News 01:15 (1/6) Casper Ruud vs Joao Fonseca On Sports News

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek cũng sẽ ra quân trong ngày 31/5 đối đầu với Marta Kostyuk, một thử thách được dự báo sẽ không quá khó khăn cho tay vợt người Ba Lan trên hành trình bảo vệ ngôi vương.