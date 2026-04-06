Roland Garros 2026: Zverev và Mensik dập tắt cơn cuồng phong tuổi teen tại tứ kết Dù Rafael Jodar và Joao Fonseca dừng bước, màn trình diễn rực lửa trước Zverev và Mensik tại Roland Garros 2026 đã đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ quần vợt mới.

Thánh đường quần vợt Philippe Chatrier vừa trải qua một đêm không ngủ, nơi hơi thở của lịch sử hòa quyện vào sự tàn nhẫn của thể thao đỉnh cao. Kể từ thời của những Agassi, Becker hay Edberg càn quét thế giới những năm 1980, Roland Garros mới lại chứng kiến một làn sóng tuổi teen mãnh liệt đến thế. Hai tài năng 19 tuổi, Rafael Jodar và Joao Fonseca, đã tạo nên một cơn cuồng phong làm lung lay trật tự cũ trước khi bản lĩnh của những tay vợt kinh nghiệm lên tiếng.

Rafael Jodar và bài học về ranh giới bản lĩnh trước Alexander Zverev

Rafael Jodar bước vào sân với sự kiêu hãnh của một kẻ vừa lội ngược dòng không tưởng trước Busta. Đối đầu với hạt giống số 2 Alexander Zverev, tay vợt 19 tuổi được mệnh danh là "Rafa mới" đã nhập cuộc đầy bùng nổ. Những cú topspin sấm sét từ cuối sân găm thẳng vào góc chết đã bẻ gãy mọi toan tính của đối thủ người Đức, giúp Jodar vươn lên dẫn trước 5-2 trong set đầu tiên.

Jodar (bên trái) nhận bài học lớn khi so tài Zverev (bên phải)

Tuy nhiên, kinh nghiệm tại các giải Grand Slam đã giúp Zverev lật ngược thế cờ ngay khi mái che sân Philippe Chatrier được đóng lại. Tay vợt người Đức lập tức hóa thân thành một "cỗ máy giao bóng" với tỷ lệ bóng 1 chính xác vọt lên 80%, thực hiện 7 cú ace sấm sét để gỡ hòa và thắng 7-3 trong loạt tie-break định mệnh.

Thất bại trong set 1 đã khiến tâm lý của Jodar suy sụp hoàn toàn. Zverev với sự áp đảo về tổng số điểm (107 so với 85) đã dễ dàng nghiền nát đối thủ trong hai set sau với tỷ số 6-1 và 6-3. "Ở cấp độ này, bạn không được phép chùng xuống dù chỉ một giây", Jodar cay đắng thừa nhận sau trận đấu.

Jakub Mensik - "Người băng" và cột mốc lịch sử trước Joao Fonseca

Trận tứ kết giữa Joao Fonseca và Jakub Mensik (20 tuổi) được ghi nhận là cuộc đối đầu trẻ nhất tại Paris sau đúng hai thập kỷ. Trước đó, Fonseca đã tạo nên cơn địa chấn khi loại cả Novak Djokovic lẫn Casper Ruud sau những trận marathon kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thể thức 5 set khắc nghiệt đã trở thành cái bẫy thể lực đối với tay vợt người Brazil.

Fonseca (bên trái) rất hay nhưng Mensik (bên phải) quá lì lợm

Jakub Mensik, người được truyền thông quốc tế đặt biệt danh "Ice-man", đã thể hiện một lối chơi khoa học và lạnh lùng. Dù Fonseca kiên cường cứu đến 6 điểm kết thúc trận đấu (match-point) và dẫn 5-3 trong set 3, Mensik vẫn không hề nao núng. Tay vợt người Séc kéo đối thủ vào loạt tie-break và kết liễu trận đấu với tỷ số chung cuộc 6-4, 6-3, 7-6(3).

Với chiến thắng này, Jakub Mensik đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt nam đầu tiên sinh từ năm 2004 trở về sau lọt vào bán kết một giải Grand Slam, tái hiện kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl thiết lập năm 1980.

Bình minh rực lửa của một kỷ nguyên tennis mới

Dù thất bại, nhưng màn trình diễn của Jodar và Fonseca tại Roland Garros 2026 được coi là "vụ nổ lớn" kích hoạt tương lai của quần vợt thế giới. Alexander Zverev cũng phải thừa nhận: "Đối đầu với những cậu nhóc này ở tứ kết khiến tôi thực sự rùng mình. Quần vợt thế giới đang sở hữu một thế hệ trẻ quá đỗi tàn bạo".

Sau giải đấu này, Rafael Jodar chính thức ghi tên mình vào top 25 thế giới, trong khi Joao Fonseca trở thành biểu tượng mới của quần vợt Nam Mỹ. Đất nện Paris có thể tàn nhẫn, nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh khai sinh ra những kẻ kế vị xứng đáng cho tương lai của môn thể thao này.