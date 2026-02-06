Roland Garros: Berrettini lập kỳ tích sau 19 năm, Aliassime đi vào lịch sử Canada Matteo Berrettini trở thành tay vợt hạng thấp nhất vào tứ kết sau gần hai thập kỷ, trong khi Felix Auger-Aliassime xác lập cột mốc vô tiền khoáng hậu cho quần vợt Canada.

Vòng đấu loại trực tiếp tại Roland Garros đang chứng kiến những câu chuyện hồi sinh và những cột mốc lịch sử đầy cảm xúc. Matteo Berrettini, cựu số 6 thế giới, đang viết tiếp hành trình kỳ diệu sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, trong khi Felix Auger-Aliassime chính thức điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của quần vợt Canada.

Berrettini và sự trở lại của 'Búa máy' người Ý

Matteo Berrettini đã chính thức chấm dứt hành trình đầy bất ngờ của Juan Manuel Cerundolo bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 7-6(2), 7-6(6). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, tay vợt người Ý mới lại góp mặt tại một vòng tứ kết Grand Slam, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau những ngày tháng rời xa sân đấu vì chấn thương dai dẳng.

Trở lại Roland Garros lần đầu tiên kể từ năm 2021, Berrettini không chỉ tìm lại phong độ đỉnh cao mà còn ghi tên mình vào lịch sử giải đấu với một con số thống kê ấn tượng. Với tư cách là tay vợt hạng 105 thế giới, anh đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để ghi tên mình vào danh sách 8 tay vợt mạnh nhất giải đấu năm nay.

Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết Roland Garros kể từ năm 2007

Đáng chú ý, Berrettini là tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết Roland Garros trong vòng 19 năm qua, kể từ sau kỳ tích của Igor Andreev (hạng 125) vào năm 2007. Tại vòng đấu tới, thử thách dành cho Berrettini sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 19 Frances Tiafoe hoặc người đồng hương Matteo Arnaldi.

Cột mốc lịch sử mang tên Felix Auger-Aliassime

Bên cạnh sự hồi sinh của Berrettini, Felix Auger-Aliassime cũng đã tạo nên một dấu ấn đậm nét cho quần vợt Canada. Hạt giống số 4 đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước Alejandro Tabilo với chiến thắng 3 set trắng: 6-3, 7-5, 6-1 chỉ sau hơn 2 giờ thi đấu.

Chiến thắng này không chỉ đơn thuần đưa Aliassime vào tứ kết, mà còn giúp anh trở thành tay vợt nam Canada đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết của cả 4 giải Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open). Đây là lần thứ năm trong sự nghiệp anh lọt vào vòng đấu này tại các giải đấu lớn, khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao ổn định nhất trên Tour.

Tại vòng tứ kết, Aliassime sẽ đối đầu với Flavio Cobolli. Với thành tích đối đầu đang tạm dẫn 2-0 trước Tabilo và tâm lý hưng phấn, tay vợt Canada đang được kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn nữa trên mặt sân đất nện sở đoản.

Sabalenka khẳng định vị thế nhà vô địch duy nhất

Ở nội dung đơn nữ, trận tâm điểm giữa Aryna Sabalenka và Naomi Osaka đã kết thúc với phần thắng thuộc về bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới. Dù Osaka đã nỗ lực kháng cự quyết liệt, Sabalenka vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc để giành chiến thắng 7-5, 6-3.

Đây là lần thứ 14 liên tiếp Sabalenka góp mặt ở vòng tứ kết của một giải Grand Slam, một minh chứng cho sự thống trị bền bỉ của cô ở các giải đấu lớn. Đặc biệt, Sabalenka hiện là tay vợt duy nhất từng đăng quang Grand Slam còn sót lại ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải năm nay. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Diana Shnaider.

Nhìn chung, cục diện Roland Garros đang dần lộ diện những ứng cử viên nặng ký nhất. Sự đan xen giữa những kỷ lục cũ được phá bỏ và những cột mốc mới được thiết lập đang tạo nên một mùa giải đầy kịch tính và khó lường.