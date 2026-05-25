Roland Garros chứng kiến sự cố hy hữu và thái độ gay gắt của Max Verstappen với Red Bull Tay vợt Arthur Fea dừng bước sớm tại Roland Garros vì sự cố sức khỏe hy hữu, trong khi Max Verstappen bày tỏ nỗi thất vọng về đội đua Red Bull tại Canadian GP.

Ngày thi đấu đầu tiên của Roland Garros đã chứng kiến một tình huống hy hữu làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu giữa Arthur Fea và Karen Khachanov. Trong khi đó, tại giải đua xe Công thức 1, đương kim vô địch Max Verstappen đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về giao tiếp kỹ thuật với đội nhà Red Bull.

Sự cố sức khỏe hy hữu của Arthur Fea tại Roland Garros

Trận đấu vòng 1 Roland Garros giữa tay vợt nước chủ nhà Arthur Fea và đối thủ Karen Khachanov đã phải tạm dừng vì lý do bất khả kháng. Arthur Fea bất ngờ gặp vấn đề về tiêu hóa và buộc phải xin tạm dừng y tế để sử dụng nhà vệ sinh ngay lập tức. Tay vợt người Pháp đã giải thích trong tình trạng khẩn cấp với trọng tài về việc không thể tiếp tục thi đấu nếu không được giải quyết vấn đề sức khỏe ngay lúc đó.

Mặc dù nỗ lực trở lại sân sau khi được hỗ trợ y tế, Arthur Fea đã không còn duy trì được thể trạng tốt nhất. Tình trạng mất nước nghiêm trọng sau sự cố đã khiến tay vợt người Pháp nhanh chóng suy giảm thể lực. Kết quả, Fea chấp nhận thất bại chóng vánh với tỷ số 0-3, khép lại hành trình tại giải Grand Slam trên sân đất nện một cách đáng tiếc.

Rico Verhoeven và sự tự hào sau thất bại trước Usyk

Trong làng võ thuật đối kháng, Rico Verhoeven đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau trận thua sát nút trước Usyk. Dù không giành được chiến thắng cuối cùng, Verhoeven khẳng định sự tự tin về màn trình diễn của bản thân trong một cuộc đối đầu mà ông mô tả là có điểm số cực kỳ ngang ngửa.

"Trận đấu diễn ra rất sít sao và tôi đã có thể chiến đấu đến những giây cuối cùng. Tôi cảm nhận được mình đã ở rất gần chiến thắng," Verhoeven phát biểu. Võ sĩ này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ và hy vọng thế giới quyền anh sẽ công nhận mình như một võ sĩ thực thụ sau những nỗ lực không mệt mỏi trên sàn đấu.

OG Anunoby nén đau cống hiến cho New York Knicks

Thông tin từ đội ngũ y tế của New York Knicks xác nhận ngôi sao OG Anunoby đang phải đối mặt với chấn thương gân kheo kể từ Game 2 của vòng bán kết miền Đông. Bất chấp những cơn đau dai dẳng, tay ném này vẫn quyết định ra sân và tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình phục hồi chuyên sâu.

Sự hiện diện của Anunoby được coi là điểm tựa tinh thần quan trọng cho New York Knicks trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Cầu thủ này cho biết tình trạng chấn thương đang có những dấu hiệu tiến triển tích cực nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y tế, giúp anh có thể duy trì cường độ thi đấu tại NBA.

Max Verstappen bất bình với đội ngũ kỹ thuật Red Bull

Tại chặng Canadian GP, bầu không khí trong nội bộ Red Bull trở nên căng thẳng sau khi chặng đua phân hạng (sprint) kết thúc. Nhà vô địch thế giới Max Verstappen không giấu nổi sự bực bội khi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của anh không được đáp hồi kịp thời từ khu vực kỹ thuật.

Verstappen cho biết chiếc xe của anh liên tục gặp vấn đề về tốc độ trên các đoạn đường thẳng, dù anh đã cố gắng bù đắp thời gian tại các khúc cua. "Mỗi vòng đua tôi đều chậm hơn ở đoạn đường thẳng. Tôi đã hỏi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi nào từ đội ngũ kỹ thuật. Điều này thật kỳ lạ và khó chấp nhận trong một cuộc đua đỉnh cao," tay đua người Hà Lan chia sẻ về sự cố truyền thông nội bộ.