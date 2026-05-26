Roland Garros: Daniil Medvedev nhọc nhằn rượt đuổi tỷ số trước Adam Walton Hạt giống số 6 Daniil Medvedev trải qua màn đối đầu đầy biến động tại vòng 1 Roland Garros, khi liên tiếp để đối thủ Adam Walton dẫn trước trong trận đấu có kịch bản khó lường.

Hạt giống số 6 Daniil Medvedev đã có một khởi đầu đầy sóng gió tại Roland Garros khi đối đầu với Adam Walton, tay vợt nhận vé đặc cách. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, ngôi sao người Nga liên tục rơi vào thế rượt đuổi sau những sai lầm khó tin trong các set đấu đầu tiên.

Set 1: Cú sốc từ tay vợt vô danh

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, Medvedev sớm bộc lộ sự chệch choạc. Ngay trong game đầu tiên, anh đã phải đối mặt với 2 nguy cơ mất break. Dù cứu vãn thành công, tay vợt người Nga vẫn không thể duy trì sự ổn định và để mất break quan trọng ở game thứ 5.

Áp lực tâm lý khiến hạt giống số 6 tiếp tục mất thêm một game cầm giao bóng nữa ở game 7. Adam Walton tận dụng triệt để cơ hội để kết thúc set 1 với chiến thắng áp đảo 6-2, đẩy Medvedev vào thế khó ngay từ đầu trận.

Sự trở lại và màn sụp đổ bất ngờ

Thất bại ở set đầu dường như đã đánh thức bản lĩnh của Medvedev. Anh chủ động dâng cao tấn công trong set 2 và nhanh chóng có được break ở game 4 và game 6. Điểm nhấn quan trọng diễn ra ở game 7 khi Medvedev cứu thành công 3 break point liên tiếp dù bị dẫn 0-40, qua đó thắng lại 6-1 để cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, kịch bản kịch tính vẫn chưa dừng lại. Khi người hâm mộ tin rằng Medvedev sẽ thừa thắng xông lên, anh lại bất ngờ sa sút trong set 3. Tay vợt người Nga để mất liền hai game giao bóng và nhanh chóng bị dẫn trước 0-5. Set đấu khép lại với tỷ số 6-1 nghiêng về phía Walton, một kết quả nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Bản lĩnh ở thời điểm quyết định

Bị dồn vào thế chân tường, Medvedev một lần nữa chứng minh đẳng cấp của hạt giống hàng đầu. Trong set 4, kịch bản hoàn toàn đảo ngược khi Medvedev chiếm ưu thế tuyệt đối. Anh sớm giành được 2 điểm break để dẫn trước 5-0, trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 6-1.

Màn trình diễn hình "sin" này của Medvedev cho thấy những thách thức không nhỏ mà anh phải đối mặt trên mặt sân đất nện. Dù duy trì được sự tập trung ở những thời điểm then chốt để kéo trận đấu vào giai đoạn quyết định, sự thiếu ổn định trước các đối thủ dưới tầm vẫn là bài toán mà ngôi sao người Nga cần sớm tìm lời giải tại giải đấu năm nay.