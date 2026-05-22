Roland Garros giữ nguyên quỹ thưởng, Carlos Alcaraz đối mặt nguy cơ nghỉ hết năm 2026 Giám đốc Amelie Mauresmo khẳng định không điều chỉnh tiền thưởng Roland Garros 2026, trong khi Carlos Alcaraz và Jalen Williams dính chấn thương nghiêm trọng.

Giám đốc giải Roland Garros, Amelie Mauresmo, vừa dập tắt hy vọng của các tay vợt về việc điều chỉnh phân chia doanh thu ngay trong mùa giải năm nay. Dù tổng quỹ thưởng đã tăng lên mức kỷ lục, những mâu thuẫn về quyền lợi tài chính giữa ban tổ chức và các vận động viên vẫn đang là tâm điểm căng thẳng tại Paris.

Roland Garros giữ lập trường cứng rắn về phân chia doanh thu

Phát biểu trước giới truyền thông, bà Amelie Mauresmo khẳng định quỹ tiền thưởng của Roland Garros 2026 sẽ không có thêm bất kỳ thay đổi nào, bất chấp những phàn nàn gay gắt từ phía các tay vợt. Mặc dù tổng quỹ thưởng năm nay đạt 61,7 triệu euro (tăng 5,3 triệu euro so với mùa trước), các vận động viên lại bày tỏ sự bất mãn khi tỷ lệ doanh thu thực tế mà họ nhận được đang có xu hướng giảm.

Coco Gauff nằm trong số những tay vợt hàng đầu đã lên tiếng ủng hộ khả năng tẩy chay các giải Grand Slam nếu quyền lợi tài chính của các tay vợt không được cải thiện

Theo dữ liệu thống kê, tỷ lệ doanh thu dành cho vận động viên dự kiến giảm từ 15,5% vào năm 2024 xuống còn 14,9% vào năm 2026. Trong cơ cấu giải thưởng hiện tại, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 2,8 triệu euro. Dù Mauresmo khẳng định sẵn sàng đối thoại trong cuộc họp với đại diện các tay vợt vào ngày 22/5, bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì vào lúc này".

Bê bối hành hung của ngôi sao WWE Ludwig Kaiser

Trong một diễn biến gây sốc khác của làng thể thao, đô vật Ludwig Kaiser (35 tuổi) đã bị cảnh sát Orlando, Mỹ bắt giữ khẩn cấp. Ngôi sao người Đức sở hữu thể hình đồ sộ (1m90, nặng gần 100kg) bị cáo buộc hành hung một người hàng xóm tại khu chung cư cao cấp.

Kaiser bị bắt vì hành hung người hàng xóm

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại khi Kaiser lao ra khỏi thang máy, đấm và quật ngã nạn nhân sau khi bị nhắc nhở về hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng. Hiện tại, Kaiser đã được tại ngoại sau khi nộp 1.000 USD tiền bảo lãnh, tuy nhiên tương lai của anh tại giải WWE vẫn đang bị bỏ ngỏ khi tổ chức này chưa đưa ra án kỷ luật chính thức.

Carlos Alcaraz và nỗi lo chấn thương dài hạn

Tại Tây Ban Nha, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào tình hình sức khỏe của Carlos Alcaraz. Sau khi tuyên bố rút lui khỏi Roland Garros và Wimbledon, các nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo lo ngại "Carlitos" đang gặp phải hội chứng De Quervain - một dạng viêm chít hẹp bao gân cổ tay nghiêm trọng.

Alcaraz vẫn phải bó cổ tay

Đây là loại chấn thương đặc thù của các vận động viên phải lặp lại động tác cổ tay cường độ cao. Nếu các chẩn đoán chuyên sâu xác nhận mức độ nghiêm trọng, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha có nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2026 để phục hồi hoàn toàn.

Phân tích chiến thuật và các bản tin ngắn

Bên lề chặng đua Canadian GP, Max Verstappen đã làm rõ tương lai khi bày tỏ sự ủng hộ với những thay đổi về quy định động cơ của FIA. Việc điều chỉnh tỷ lệ sức mạnh giữa động cơ đốt trong và hệ thống điện (từ 50/50 sang 60/40) được xem là yếu tố then chốt giúp tay đua của Red Bull quyết định tiếp tục gắn bó với F1.

Trong khi đó, cựu số một thế giới Tim Henman đưa ra nhận định hoài nghi về khả năng vô địch của Novak Djokovic tại Roland Garros, nhấn mạnh rằng thể lực là rào cản lớn nhất của Nole trong các trận đấu 5 set. Ở bộ môn MMA, Tom Aspinall xác nhận vẫn chưa được phép trở lại tập luyện do tế bào mắt cần thêm thời gian hồi phục sau chấn thương chọc mắt từ trận gặp Ciryl Gane.

Tại giải bóng rổ NBA, Oklahoma City Thunder đang đối mặt với thử thách lớn khi tay ném chủ lực Jalen Williams tái phát chấn thương gân kheo ngay sau chiến thắng trước San Antonio Spurs. Sự vắng mặt của Williams chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cán cân sức mạnh trong loạt trận chung kết miền Tây đầy kịch tính này.