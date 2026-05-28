Roland Garros: Jannik Sinner gục ngã trước Juan Cerundolo sau sự cố chấn thương Từ vị thế ứng viên số một cho chức vô địch, Jannik Sinner bất ngờ phải dừng bước sớm tại Paris sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu kịch tính với Juan Cerundolo.

Cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải đấu đã xảy ra tại Paris khi hạt giống số 1 Jannik Sinner chính thức bị loại khỏi Roland Garros. Trước khi bước vào giải đấu này, tay vợt người Italia sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 18 trận toàn thắng trên mặt sân đất nện, cùng bộ sưu tập danh hiệu tại Monte Carlo, Madrid và Rome Masters.

Sự thống trị bị ngắt quãng bởi biến cố sức khỏe

Jannik Sinner nhập cuộc với phong thái của một nhà vô địch tuyệt đối. Anh áp đảo hoàn toàn Juan Cerundolo trong hai set đầu tiên với các tỷ số 6-3 và 6-2 chỉ sau chưa đầy một tiếng rưỡi thi đấu. Bước sang set 3, kịch bản dường như đã an bài khi Sinner dẫn trước 5-2 và đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu gọn gàng.

Tuy nhiên, kịch bản điên rồ nhất đã bắt đầu từ đây. Đúng vào thời điểm quyết định, tay vợt số 1 thế giới gặp vấn đề nghiêm trọng về thể trạng. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 5-5, Sinner buộc phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Dù nỗ lực trở lại, anh vẫn để thua set đấu này với tỷ số 5-7, đánh dấu bước ngoặt của cả trận đấu.

Jannik Sinner gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi đang dẫn trước đối thủ.

Cuộc sụp đổ không tưởng của hạt giống số 1

Bước sang set 4 và set 5, tình hình sức khỏe của Sinner ngày càng trầm trọng. Tay vợt người Italia xuất hiện triệu chứng nôn khan, khả năng di chuyển bị hạn chế tối đa và những cú đánh đặc trưng hoàn toàn mất đi uy lực. Tận dụng cơ hội nghìn năm có một, Juan Cerundolo duy trì sự bền bỉ để kết liễu trận đấu.

Sinner lần lượt để thua chóng vánh với cùng tỷ số 1-6 trong hai set cuối cùng. Thất bại này không chỉ khiến anh lỡ hẹn với chức vô địch Roland Garros mà còn khiến giấc mơ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đất nện lớn nhất châu Âu trong cùng một mùa giải tan thành mây khói.

Thông số chuyên môn trận đấu

Thông số Jannik Sinner Juan Cerundolo Tỷ số các set 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 Thắng Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 5 14 Lỗi kép 7 5 Tỷ lệ giao bóng 1 62% 62% Điểm Break thành công 5/16 8/14 Tổng số điểm thắng 119/258 (46%) 139/258 (54%)

Với kết quả này, Juan Cerundolo chính là người tạo nên địa chấn lớn nhất tại Roland Garros năm nay, trong khi Jannik Sinner sẽ cần một khoảng thời gian dài để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần sau thất bại cay đắng tại Paris.