Roland Garros kịch tính: Berrettini cứu match point sau 5 giờ, Cerundolo thắng trận marathon kỷ lục Matteo Berrettini và Juan Manuel Cerundolo cùng tạo nên những cuộc lội ngược dòng không tưởng tại vòng 3 Roland Garros sau các trận đấu kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ.

Ngày thi đấu thứ ba tại Roland Garros đã chứng kiến những giới hạn về thể lực và bản lĩnh bị phá vỡ. Tâm điểm đổ dồn về Matteo Berrettini và Juan Manuel Cerundolo, hai tay vợt đã cống hiến những màn marathon nghẹt thở trên mặt sân đất nện Paris, ghi tên mình vào lịch sử giải đấu với những chiến thắng sít sao.

Matteo Berrettini và màn thoát hiểm ngoạn mục sau 5 giờ 13 phút

Trở lại Paris sau 3 năm vắng bóng, Matteo Berrettini đã phải trải qua thử thách cực đại trước Francisco Comesana. Tay vợt người Italia giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(15-13) sau hơn 5 giờ so tài căng thẳng.

Berrettini giành chiến thắng nghẹt thở

Bản lĩnh của cựu á quân Wimbledon được thể hiện rõ nét nhất ở loạt tie-break quyết định của set 5. Dù đối mặt với hai match point tại các thời điểm tỷ số 8/9 và 12/13, Berrettini vẫn đứng vững nhờ những cú giao bóng uy lực. Anh chỉ có thể khuất phục đối thủ ở cơ hội kết thúc trận đấu thứ tư của mình. Phát biểu sau trận, tay vợt 30 tuổi thừa nhận đã phải cống hiến tất cả những gì mình có để vượt qua một Comesana đầy kiên cường.

Trận marathon lịch sử gần 6 giờ của Juan Manuel Cerundolo

Nếu chiến thắng của Berrettini là sự khẳng định đẳng cấp, thì Juan Manuel Cerundolo lại tạo nên một cú sốc thực sự về sức bền. Sau khi loại hạt giống số 1 Jannik Sinner, tay vợt người Argentina tiếp tục đánh bại Martin Landaluce với tỷ số 6-4, 6-7(9), 7-6(4), 6-7(4), 7-6(10-8).

Trận đấu kéo dài 5 giờ 57 phút này chính thức trở thành trận đấu dài thứ ba trong lịch sử Roland Garros (kể từ năm 1996) và là trận dài nhất kể từ khi thể thức Match Tie-break được áp dụng vào năm 2022. Thống kê cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi Cerundolo chỉ thắng đối thủ đúng 1 điểm trong tổng số 427 điểm được ghi (214-213). Chiến tích này giúp Cerundolo lần đầu tiên ghi tên mình vào Top 50 thế giới (vị trí 44 trên bảng xếp hạng ATP Live).

Alejandro Tabilo chấm dứt hành trình của thần đồng 17 tuổi

Bên cạnh những cuộc đua thể lực, kinh nghiệm cũng là yếu tố then chốt giúp Alejandro Tabilo tiến vào vòng 4. Tay vợt người Chile đã vượt qua tài năng trẻ 17 tuổi Moise Kouame với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(11-9).

Tabilo (bên trái) vượt qua Kouame

Dù Kouame nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và khởi đầu hứa hẹn, Tabilo đã giữ được sự lạnh lùng cần thiết ở những thời điểm quyết định của set 4. Với kết quả này, Tabilo trở thành tay vợt nam Chile thứ tư trong thế kỷ 21 lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất tại Paris. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Berrettini và Cerundolo, hứa hẹn một cuộc đối đầu đầy kịch tính tại vòng đấu tiếp theo.