Roma chơi tất tay: Nâng giá 50 triệu euro quyết chiêu mộ Crysencio Summerville Giallorossi đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với West Ham nhằm đưa Crysencio Summerville về Serie A, tạo nên mũi đinh ba tấn công đầy hứa hẹn cùng Donyell Malen.

Thị trường chuyển nhượng Serie A đang nóng lên hơn bao giờ hết khi AS Roma thể hiện quyết tâm sắt đá trong việc sở hữu chữ ký của Crysencio Summerville. Sau những nỗ lực ban đầu không thành công, đội bóng thủ đô Italy đã sẵn sàng phá két để thuyết phục West Ham United nhả ngôi sao chạy cánh người Hà Lan.

Roma quyết tâm chiêu mộ Crysencio Summerville. Ảnh: Getty.

Cuộc đàm phán trên bàn cân 50 triệu euro

Việc Roma theo đuổi Summerville không còn là tin đồn. Theo các nguồn tin uy tín từ Sky Sport Italia, Giallorossi đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị cải thiện đáng kể. Sau khi con số 40 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí bị West Ham United từ chối, đội bóng thành Rome đã nâng mức giá lên tầm cao mới.

Cụ thể, đề nghị mới nhất có tổng trị giá khoảng 46 triệu euro bao gồm các điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, phóng viên Eleonora Trotta tại Rome khẳng định con số này có thể chạm ngưỡng 45 triệu euro trả trước cộng thêm 5 triệu euro biến số, tiệm cận rất gần với yêu cầu 50 triệu euro mà phía West Ham đang giữ vững.

Tất yếu kinh tế sau cuộc xuống hạng

Dù West Ham vẫn đang tỏ ra cứng rắn trên bàn đàm phán, nhưng vị thế của đội bóng London đã thay đổi đáng kể. Việc phải xuống hạng khiến áp lực tài chính đè nặng, buộc họ phải cân nhắc bán đi những ngôi sao sáng giá nhất để cân bằng ngân sách. Crysencio Summerville, với giá trị thị trường đang ở đỉnh cao, chính là cái tên khả dĩ nhất để mang về nguồn thu lớn.

Về phía cầu thủ, tiền đạo người Hà Lan được cho là đã "bật đèn xanh" cho một cuộc chuyển dịch sang Italy. Mức đãi ngộ dự kiến mà Roma dành cho anh rơi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa, một con số đủ sức hấp dẫn để Summerville tìm kiếm thử thách mới tại Serie A.

Mảnh ghép hoàn hảo cho mũi đinh ba của Roma

Lý do Roma khao khát Summerville nằm ở phong độ bùng nổ của anh trong mùa giải vừa qua tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ là một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh, anh còn chứng minh được đẳng cấp ở những sân chơi lớn nhất. Tại World Cup 2026, Summerville đã đóng góp 2 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành nhân tố then chốt trong đội hình tuyển Hà Lan.

Ban huấn luyện Roma đang kỳ vọng sự góp mặt của anh sẽ tạo nên một hàng công đầy biến ảo. Việc được sát cánh cùng người đồng hương Donyell Malen không chỉ giúp Summerville dễ dàng thích nghi mà còn hứa hẹn tạo nên một sự kết nối nhuần nhuyễn, biến Roma thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua Scudetto mùa tới.