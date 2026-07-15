Roma chốt giá 51 triệu bảng cho Manu Kone: Man Utd và Liverpool bước vào cuộc đấu trí Manchester United đối mặt với yêu cầu 51 triệu bảng từ Roma cho tiền vệ Manu Kone, trong khi Liverpool cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký ngôi sao tuyển Pháp.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 tại Old Trafford đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Sau khi nhanh chóng kích nổ hai bản hợp đồng chất lượng là Andrey Santos (50 triệu bảng) và Youri Tielemans (35 triệu bảng), Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu tiếp theo được nhắm đến để hoàn thiện cấu trúc đội hình là Manu Kone, tiền vệ đang thuộc biên chế AS Roma.

Kone trong màu áo Roma. Ảnh: Getty Images.

Mức giá mới cho sự thăng hoa tại World Cup

Theo những thông tin mới nhất từ Corriere dello Sport, AS Roma đã chính thức gửi thông điệp tới cả Manchester United và Liverpool về mức phí chuyển nhượng của Manu Kone. Con số được đưa ra là 51 triệu bảng, tăng đáng kể so với dự định ban đầu khoảng 42 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford dự tính chi trả vào tuần trước.

Sự thay đổi về giá trị này xuất phát từ màn trình diễn bùng nổ của tiền vệ 25 tuổi trong màu áo đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup đang diễn ra ở Bắc Mỹ. Với khả năng điều tiết nhịp độ và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở những sân khấu lớn nhất, Kone đã chứng minh mình xứng đáng với vị thế của một tiền vệ hàng đầu châu Âu hiện nay.

Tại sao Man Utd cần Manu Kone khi đã có Tielemans?

Việc chiêu mộ thành công Youri Tielemans – một trong những chân chuyền đáng tin cậy nhất Ngoại hạng Anh – là một bước đi chiến lược. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tuyến giữa của "Quỷ đỏ" vẫn tồn tại những lỗ hổng về mặt cơ bắp và khả năng không chiến. Cả Andrey Santos lẫn Tielemans đều không phải là những mẫu cầu thủ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp trên không hay có sải chân dài để bọc lót diện rộng khi đối thủ phản công.

Manu Kone chính là lời giải cho bài toán cân bằng:

Thể hình và sức mạnh: Kone sở hữu khung hình lý tưởng để áp đặt tầm ảnh hưởng trong các pha tranh chấp tay đôi.

Kone sở hữu khung hình lý tưởng để áp đặt tầm ảnh hưởng trong các pha tranh chấp tay đôi. Khả năng cơ động: Tiền vệ này có thể di chuyển không mệt mỏi, đóng vai trò một "mỏ neo" giúp giải phóng các tiền vệ sáng tạo phía trên.

Tiền vệ này có thể di chuyển không mệt mỏi, đóng vai trò một "mỏ neo" giúp giải phóng các tiền vệ sáng tạo phía trên. Sự toàn diện: Không chỉ phòng ngự, Kone còn có khả năng kéo bóng thoát pressing ấn tượng, một đặc điểm mà anh đã mài giũa từ thời còn thi đấu cho Borussia Monchengladbach.

Cuộc đua song mã và áp lực từ Luật công bằng tài chính

Manchester United không đơn độc trong thương vụ này. Liverpool, dưới sự dẫn dắt của bộ sậu chuyển nhượng mới, cũng đang khao khát bổ sung một tiền vệ có xu hướng phòng ngự sau những biến động nhân sự tại Anfield. Sự xuất hiện của đại kình địch buộc Man Utd phải hành động quyết liệt hơn nếu không muốn đánh mất mục tiêu quan trọng.

Về phía AS Roma, đội bóng nước Ý đang đứng trước áp lực phải cân đối sổ sách. Theo các quy định mới về Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA, Roma ưu tiên hoàn tất việc bán cầu thủ trước thời hạn 31/07. Đây là một lợi thế cho các bên mua, nhưng cũng là cái bẫy về thời gian nếu các cuộc đàm phán bị kéo dài quá lâu.

Với mức giá 51 triệu bảng không thể thương lượng, bài toán hiện tại thuộc về ban lãnh đạo Manchester United: Liệu họ có chấp nhận chi đậm để hoàn tất "bộ khung" tuyến giữa, hay sẽ để cơ hội rơi vào tay Liverpool?