Rome Open 2026: Djokovic đối đầu Zverev, kịch bản chung kết trong mơ với Sinner Kết quả bốc thăm Rome Open 2026 đưa Djokovic và Zverev vào chung nhánh bán kết, trong khi Jannik Sinner rộng cửa lập kỳ tích Golden Masters tại Foro Italico.

Giải quần vợt Rome Open 2026 diễn ra tại Foro Italico (Rome, Italia) từ ngày 6 đến 17/5/2026 đang trở thành tâm điểm của làng banh nỉ thế giới. Theo kết quả bốc thăm vừa công bố, giải đấu năm nay hứa hẹn mang đến một trong những nhánh đấu khốc liệt nhất lịch sử ATP 1000, nơi các ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner, Novak Djokovic và Alexander Zverev đều phải đối mặt với những thử thách cực đại ngay từ những vòng đầu tiên.

Jannik Sinner và hành trình đi vào lịch sử Golden Masters

Với tư cách là hạt giống số 1, Jannik Sinner được xếp ở vị trí trung tâm của nhánh đấu phía trên. Tuy nhiên, con đường tiến vào trận chung kết tại quê nhà của tay vợt người Ý không hề bằng phẳng. Được miễn thi đấu vòng 1, Sinner sẽ bắt đầu chiến dịch từ vòng 2 trước Sebastian Ofner hoặc Alex Michelsen - những đối thủ sở hữu lối chơi bùng nổ có thể gây khó khăn nếu hạt giống số 1 không nhập cuộc tập trung.

Thử thách thực sự sẽ gia tăng từ vòng 3, nơi Sinner có khả năng chạm trán Matteo Berrettini, Jiri Mensik hoặc Frances Tiafoe. Đáng chú ý, Arthur Fils - tài năng trẻ đang lên của ATP Tour - được dự báo là "kẻ phá bĩnh" nguy hiểm nhất nếu Sinner lọt vào sâu hơn. Tại tứ kết, đối thủ tiềm tàng của Sinner là Ben Shelton (hạt giống số 5) hoặc Andrey Rublev. Nếu tiến vào bán kết, tay vợt người Ý có thể phải đối đầu với Félix Auger-Aliassime hoặc cựu vương Daniil Medvedev.

Nếu lên ngôi vô địch tại Rome, Sinner sẽ chính thức hoàn tất bộ sưu tập 9 danh hiệu Masters 1000 (Golden Masters). Đây là kỳ tích mà trước đó chỉ có Novak Djokovic làm được. Đồng thời, anh cũng có cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mở giành 6 chức vô địch Masters liên tiếp.

Djokovic (bên phải) nếu muốn vào chung kết đấu Sinner (bên trái) có thể sẽ chạm trán Zverev (giữa) ở bán kết

Nhánh đấu rực lửa: Djokovic đụng độ Zverev

Ở nửa dưới của nhánh đấu, sự chú ý dồn về phía Novak Djokovic (hạt giống số 3) và Alexander Zverev (hạt giống số 2). "The Djoker" sẽ khởi đầu hành trình bằng trận gặp Marton Fucsovics hoặc một tay vợt vượt qua vòng loại. Dù những vòng đầu có vẻ nhẹ nhàng với sự xuất hiện của Ugo Humbert ở vòng 3, nhưng áp lực sẽ tăng vọt kể từ vòng 4 khi Karen Khachanov (hạt giống số 13) xuất hiện.

Để tái hiện trận chung kết trong mơ với Sinner, Djokovic buộc phải vượt qua Lorenzo Musetti ở tứ kết và đặc biệt là Alexander Zverev ở bán kết. Đây được xem là cuộc chiến quyền lực trên mặt sân đất nện, nơi kinh nghiệm của Nole đối đầu với phong độ đang lên của tay vợt người Đức.

Tuy nhiên, con đường của Alexander Zverev cũng đầy rẫy chông gai. Trước khi nghĩ tới cuộc đối đầu với Djokovic, hạt giống số 2 phải vượt qua hàng loạt chuyên gia sân đất nện như Taylor Fritz, Holger Rune và đặc biệt là cựu vương Stefanos Tsitsipas. Đây là những cái tên sẵn sàng biến mọi trận đấu thành một cuộc chiến thể lực kéo dài 5 set.

Đơn nữ: Sabalenka và Rybakina thống trị hai đầu chiến tuyến

Ở nội dung đơn nữ, Rome Open 2026 chứng kiến sự thống trị của hai cái tên hàng đầu: Aryna Sabalenka và Elena Rybakina. Cả hai đều được miễn vòng 1 nhưng đối mặt với những thách thức mang tính đối lập về phong cách chơi bóng.

Sabalenka nằm ở nhánh trên, nơi cô có thể sớm đụng độ những đối thủ giàu biến số như Madison Keys, Elina Svitolina hay thần đồng Mirra Andreeva. Sức mạnh tấn công bùng nổ của Sabalenka sẽ được kiểm chứng bởi những tay vợt có khả năng phòng ngự bền bỉ.

Rybakina (bên trái) hẹn gặp Sabalenka (bên phải) ở chung kết đơn nữ

Trong khi đó, Rybakina tại nhánh dưới sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra về độ bền trước Iga Swiatek, Jasmine Paolini hoặc Jessica Pegula. Một trận chung kết giữa sức mạnh của Sabalenka và sự ổn định của Rybakina là kịch bản lý tưởng nhất mà người hâm mộ chờ đợi tại Foro Italico năm nay. Cục diện giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi mặt sân đất nện tại Rome luôn ẩn chứa những biến số khó lường.