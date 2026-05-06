Rome Open 2026: Hurkacz thử lửa Hanfmann, hiện tượng Alexander Blockx sẵn sàng bùng nổ Vòng 1 Rome Open 2026 chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Hurkacz và Hanfmann, cùng sự xuất hiện của 'ngựa ô' Alexander Blockx sau hành trình ấn tượng tại Madrid.

Sân đất nện tại Foro Italico chính thức hâm nóng không khí quần vợt thế giới với những lượt trận khai màn của Rome Open 2026. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên đổ dồn vào cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa hạt giống Hubert Hurkacz và chuyên gia sân đất nện Yannick Hanfmann, bên cạnh đó là màn ra quân của tài năng trẻ đang lên Alexander Blockx.

Hurkacz đối đầu Hanfmann: Cuộc chiến của những tay giao bóng sấm sét

Trận đấu giữa Hubert Hurkacz và Yannick Hanfmann được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cặp đấu khó lường nhất vòng 1. Cả hai tay vợt đều sở hữu vũ khí sở trường là những cú giao bóng uy lực và lối chơi kiểm soát điểm số cực tốt trên mặt sân đất nện.

Hubert Hurkacz đang có dấu hiệu tìm lại điểm rơi phong độ lý tưởng. Chuỗi trận ấn tượng tại Challenger Cagliari, nơi tay vợt này lọt vào tới trận chung kết, là minh chứng rõ nét cho thể lực dồi dào và cảm giác bóng ổn định. Việc được thi đấu trên mặt sân đất nện chậm tại Rome sẽ là thử thách để Hurkacz kiểm chứng khả năng điều phối bóng bền.

Phía bên kia lưới, Yannick Hanfmann không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt người Đức từng có kinh nghiệm vào tới chung kết tại Santiago và luôn duy trì được sự lỳ lợm trong các game cầm giao bóng. Dù phong độ gần đây tại các giải ATP 1000 có phần trồi sụt, nhưng bản năng của một tay vợt ưa thích sân đất nện giúp Hanfmann vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Hurkacz.

Dự đoán đây sẽ là một trận đấu giằng co với rất ít cơ hội bẻ giao bóng (break-point). Tuy nhiên, với đẳng cấp của một nhà cựu vô địch Masters 1000, Hurkacz được dự báo sẽ giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Hiện tượng Alexander Blockx và thử thách từ chủ nhà

Ở một diễn biến khác, Alexander Blockx đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau màn trình diễn thăng hoa tại Madrid. Tay vợt người Bỉ đã tạo nên địa chấn khi lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Auger-Aliassime, Casper Ruud và Cerundolo để tiến vào bán kết. Thành tích này không chỉ giúp Blockx vươn lên nhóm 40 thế giới mà còn mang lại sự tự tin cực lớn khi bước vào Rome Open.

Đối thủ của Blockx là Federico Cina, một tài năng trẻ triển vọng của nước chủ nhà. Mặc dù đã có danh hiệu Challenger tại Pune, nhưng Cina vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại cấp độ ATP. Sự chênh lệch về kinh nghiệm và phong độ hiện tại khiến giới chuyên môn nghiêng hẳn về một chiến thắng áp đảo cho Blockx.

Lịch thi đấu đáng chú ý tại Rome Open ngày 6/5

Bên cạnh các trận đấu đinh, Rome Open ngày 6/5 còn chứng kiến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn khác ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ:

Thời gian Trận đấu (Đơn nam) Kênh trực tiếp 18:00 Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann On Sports 19:30 Matteo Arnaldi - Jaume Munar On Sports 22:00 Marton Fucsovics - Dino Prizmic On Sports 01:30 (7/5) Federico Cina - Alexander Blockx On Sports

Ở nội dung đơn nữ, các hạt giống hàng đầu như Maria Sakkari, Jelena Ostapenko và Daria Kasatkina cũng sẽ bắt đầu hành trình của mình tại vòng 1. Sự góp mặt của những tên tuổi lớn ngay từ vòng đấu đầu tiên hứa hẹn một giải đấu đầy kịch tính tại thủ đô nước Ý.