Rome Open 2026: Stan Wawrinka khẳng định đẳng cấp, kịch tính ngày khai màn tại Foro Italico Stan Wawrinka nhọc nhằn vượt qua vòng loại đầu tiên tại Rome Open 2026, trong khi các tay vợt kỳ cựu như Cristian Garin và Carreno Busta đều có chiến thắng quan trọng.

Giải quần vợt ATP 1000 Rome Open 2026 đã chính thức khởi tranh tại khu phức hợp Foro Italico (Ý), đánh dấu chặng dừng chân quan trọng cuối cùng trên mặt sân đất nện trước thềm Roland Garros. Ngay trong ngày thi đấu mở màn vào 04/05, sự chú ý đổ dồn vào những màn so tài kịch tính tại vòng loại, nơi các tay vợt kỳ cựu phải nỗ lực tìm suất vào vòng đấu chính.

Stan Wawrinka và cuộc lội ngược dòng đầy bản lĩnh

Trận cầu tâm điểm của vòng loại là màn chạm trán giữa cựu vô địch Grand Slam Stan Wawrinka và tay vợt chủ nhà Stefano Travaglia. Dù gặp nhiều khó khăn trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Ý dành cho Travaglia, "The Stanimal" vẫn thể hiện được kinh nghiệm dày dạn trong những thời điểm quyết định.

Sau khi để mất thế trận và phải kéo vào set đấu thứ ba, Wawrinka đã kịp thời điều chỉnh lối chơi, tận dụng những cú trái tay một tay thương hiệu để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 (6-1, 6-7, 6-3). Chiến thắng này không chỉ giúp lão tướng người Thụy Sĩ đi tiếp mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về sức bền của anh trên mặt sân đất nện.

Kết quả tổng hợp các trận đấu vòng loại tại Rome Open 2026.

Dàn sao kỳ cựu khẳng định sức mạnh

Bên cạnh Wawrinka, những cái tên quen thuộc khác của làng banh nỉ cũng có ngày thi đấu thành công. Pablo Carreno Busta, tay vợt người Tây Ban Nha đang nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao, đã có chiến thắng áp đảo 2-0 trước Martin Damm. Cùng lúc đó, chuyên gia sân đất nện Cristian Garin cũng không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Moez Echargui với tỷ số cách biệt.

Tuy nhiên, vòng loại cũng chứng kiến một số bất ngờ khi hạt giống Dusan Lajovic phải dừng bước sớm sau thất bại 0-2 trước Jan Choinski. Đây là minh chứng cho sự khốc liệt của giải ATP 1000, nơi khoảng cách về trình độ giữa các tay vợt trong top 100 là rất mong manh.

Bảng kết quả tiêu biểu vòng loại Rome Open (04/05)

Tay vợt 1 Tỷ số Tay vợt 2 Stan Wawrinka 2 - 1 Stefano Travaglia Pablo Carreno Busta 2 - 0 Martin Damm Cristian Garin 2 - 0 Moez Echargui Dusan Lajovic 0 - 2 Jan Choinski Francisco Comesana 2 - 0 Billy Harris

Áp lực từ bảng xếp hạng ATP trước vòng đấu chính

Trong khi vòng loại đang diễn ra sôi nổi, sự chú ý của giới chuyên môn vẫn đang hướng về nhóm hạt giống hàng đầu tại vòng đấu chính. Jannik Sinner hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 14.350 điểm, tạo khoảng cách an toàn với Carlos Alcaraz (12.960 điểm). Rome Open 2026 sẽ là cơ hội để Alexander Zverev hoặc Alcaraz thu hẹp khoảng cách này nếu Sinner không duy trì được phong độ trên sân nhà.

Tại nội dung đơn nữ, cuộc đua cũng căng thẳng không kém khi Aryna Sabalenka vẫn đang thống trị ngôi đầu, bám đuổi sát sao phía sau là Elena Rybakina và Iga Swiatek. Sự ổn định của các tay vợt top đầu dự báo một giải đấu tại Foro Italico đầy kịch tính và khó lường trong những ngày tới.