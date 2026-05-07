Rome Open 2026: Tsitsipas đại chiến Machac và màn tái xuất của Berrettini trên sân nhà Vòng 1 Rome Open 2026 chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa Stefanos Tsitsipas và Tomas Machac. Trong khi đó, niềm hy vọng nước Ý Matteo Berrettini sẵn sàng bùng nổ trong ngày ra quân.

Rome Open 2026 chính thức khởi tranh, mang đến bầu không khí quần vợt đỉnh cao tại nước Ý. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa hạt giống Stefanos Tsitsipas và đối thủ khó chịu Tomas Machac. Đây không chỉ là một trận mở màn thông thường, mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng của cả hai tay vợt trong mùa giải đất nện năm nay.

Stefanos Tsitsipas và Tomas Machac: Cuộc chiến của sự bền bỉ

Stefanos Tsitsipas bước vào Rome Open với mục tiêu tìm lại vị thế sau giai đoạn biến động về phong độ. Từng rơi xuống ngoài top 80, tay vợt người Hy Lạp đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh tích cực. Tại Madrid Open vừa qua, Tsitsipas đã có chuỗi 3 trận thắng ấn tượng, thể hiện lối chơi tấn công giàu biến hóa với vũ khí chủ lực là cú thuận tay đầy uy lực trên mặt sân đất nện.

Tsitsipas (bên phải) được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ

Tuy nhiên, đối thủ của anh là Tomas Machac chưa bao giờ là cái tên dễ bị bắt nạt. Tay vợt người CH Séc sở hữu lối chơi lì lợm và khả năng điều bóng thông minh. Machac từng gây chấn động khi thắng được một set trước Jannik Sinner tại Monte Carlo và tiến sâu tại Barcelona. Thống kê đối đầu hiện tại đang là 1-1, cho thấy sự cân bằng về mặt trình độ giữa hai vận động viên.

Dự đoán: Tsitsipas thắng 2-1 nhờ kinh nghiệm dày dặn hơn ở những thời điểm quyết định.

Matteo Berrettini: Sức mạnh từ sự cổ vũ của khán giả nhà

Một trong những trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm nhất là màn đối đầu giữa Alexei Popyrin và Matteo Berrettini. Trong khi Popyrin đang gặp khủng hoảng niềm tin với chuỗi thất bại liên tiếp, Berrettini lại đang tràn đầy tự tin sau những chiến thắng hủy diệt tại Monte Carlo.

Berrettini (bên trái) có lợi thế thi đấu trên sân nhà

Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về tay vợt người Ý với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau. Lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh trong các tình huống then chốt được kỳ vọng sẽ giúp Berrettini áp đảo hoàn toàn đối thủ người Australia.

Dự đoán: Berrettini thắng nhanh 2-0.

Marcos Giron và Marin Cilic: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Cuộc đấu giữa Marcos Giron và cựu vô địch US Open Marin Cilic hứa hẹn sẽ mang đến kịch bản giằng co. Cilic vẫn duy trì được đẳng cấp dù vấn đề thể lực đang là dấu hỏi sau khi rút lui tại Madrid. Ngược lại, Giron với lối chơi bền bỉ sẵn sàng kéo đối thủ vào những loạt bóng dài bào mòn sức lực.

Cilic vẫn duy trì được số trận thắng ổn định trong năm 2026

Dự đoán: Cilic thắng sau 3 set đấu căng thẳng.

Lịch thi đấu chi tiết Rome Open ngày 7/5

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu đáng chú ý tại vòng 1 đơn nam và đơn nữ (giờ Việt Nam):

Thời gian Nội dung Trận đấu 16:00 Đơn nam Alexei Popyrin - Matteo Berrettini 17:30 Đơn nam Marcos Giron - Marin Cilic 19:30 Đơn nữ Coco Gauff - Tereza Valentova 20:00 Đơn nam Stefanos Tsitsipas - Tomas Machac 01:30 (8/5) Đơn nữ Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova

Các trận đấu sẽ được truyền trực tiếp trên các kênh thể thao uy tín, hứa hẹn mang đến những giây phút kịch tính cho người hâm mộ quần vợt toàn thế giới.