Rome Open: Medvedev lội ngược dòng kịch tính, Swiatek thị uy sức mạnh trước Osaka Daniil Medvedev vất vả vượt qua vòng 4 sau 3 set đấu căng thẳng, trong khi Iga Swiatek và Elena Rybakina tiếp tục phong độ hủy diệt để tiến vào tứ kết Rome Open.

Daniil Medvedev đã phải trải qua những giây phút đầy thử thách trước Pablo Llamas Ruiz để chính thức ghi tên mình vào vòng 4 Rome Open. Hạt giống số 7 thể hiện bản lĩnh đúng lúc để lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-6, 6-4, 6-2 sau màn so tài kéo dài 2 giờ 9 phút.

Bản lĩnh của Daniil Medvedev

Llamas Ruiz đã gây bất ngờ lớn khi nhập cuộc đầy chủ động. Tay vợt này tận dụng thành công break-point ngay ở game mở màn và tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa ở game thứ chín để kết thúc set một với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, sự hưng phấn của tay vợt người Tây Ban Nha đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Medvedev trong phần còn lại của trận đấu.

Medvedev lội ngược dòng đi tiếp

Sang set hai, tay vợt người Nga bắt đầu điều chỉnh lại nhịp độ. Chỉ với một break-point duy nhất được chuyển hóa thành công, Medvedev đã quân bình tỷ số trận đấu. Bước vào set quyết định, đẳng cấp của hạt giống số 7 hoàn toàn áp đảo khi anh sớm vươn lên dẫn trước 4-1. Dù Llamas Ruiz nỗ lực đòi lại một break, Medvedev lập tức tái lập khoảng cách và kết thúc set đấu với tỷ số 6-2.

Iga Swiatek và sự thống trị tuyệt đối

Ở nội dung đơn nữ, đương kim số 1 thế giới Iga Swiatek tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 6-2, 6-1 trước Naomi Osaka. Trận đấu chỉ kéo dài 82 phút khi Osaka tỏ ra bất lực trước khả năng điều phối bóng và những cú đánh sâu cuối sân của tay vợt người Ba Lan.

Với kết quả này, Swiatek (24 tuổi 339 ngày) chính thức trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào 5 trận tứ kết tại Rome Open kể từ sau kỷ lục của Serena Williams vào năm 2004. Đáng chú ý, thống kê lịch sử cho thấy Swiatek đang bám đuổi sát sao huyền thoại Serena Williams về hiệu suất đối đầu với các cựu số 1 thế giới. Cô hiện sở hữu tỷ lệ thắng 70% (21 thắng - 9 thua), chỉ xếp sau con số 72,9% của Serena.

Đối thủ của Swiatek tại tứ kết

Thử thách tiếp theo của tay vợt người Ba Lan sẽ là Jessica Pegula. Tay vợt người Mỹ đã giành vé đi tiếp sau chiến thắng 7-6 (8-6), 6-2 trước Anastasia Potapova.

Rybakina thiết lập màn so tài đỉnh cao

Elena Rybakina cũng không kém cạnh khi biến màn đối đầu với Karolina Pliskova thành một buổi tập dượt. Tay vợt số 2 thế giới chỉ mất 59 phút để giành chiến thắng 6-0, 6-2. Rybakina đã có một set đấu đầu tiên hoàn hảo khi thắng tuyệt đối cả 3 game cầm giao bóng của đối thủ và giành tới 25 trong tổng số 35 điểm.

Tại vòng tứ kết, Rybakina sẽ chạm trán Elina Svitolina, hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính cho người hâm mộ quần vợt tại Rome năm nay. Thống kê cho thấy Rybakina đang sở hữu phong độ giao bóng cực tốt khi cứu thành công break-point quan trọng ngay từ đầu trận, tạo tiền đề cho chiến thắng hủy diệt sau đó.