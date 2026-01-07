Ronald Koeman từ chức HLV trưởng tuyển Hà Lan sau cú sốc World Cup 2026 Thất bại cay đắng trước Morocco tại vòng 32 đội cùng làn sóng chỉ trích về chiến thuật đã khiến HLV chiến lược gia 63 tuổi quyết định rời bỏ ghế nóng đội tuyển Hà Lan.

Hành trình của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026 đã khép lại theo kịch bản không thể nghiệt ngã hơn. Ngay sau khi "Cơn lốc màu da cam" bị loại tại vòng 32 đội trước đối thủ Morocco, HLV Ronald Koeman đã chính thức nộp đơn từ chức huấn luyện viên trưởng. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động của ông tại đội tuyển quốc gia.

HLV Ronald Koeman từ chức sau khi Hà Lan thua Morocco. Ảnh: Getty Images.

Sai lầm chiến thuật và nỗi ám ảnh luân lưu

Trận thua trước Morocco không chỉ là một kết quả đơn thuần mà còn là tâm điểm của những tranh cãi về mặt chuyên môn. Trong một trận đấu mang tính chất sinh tử, HLV Koeman đã đưa ra một quyết định gây sốc khi thay đổi hệ thống phòng ngự, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ông áp dụng sơ đồ này sau chuỗi 32 trận đấu trung thành với triết lý cũ.

Sự thay đổi đột ngột này đã phản tác dụng khi Hà Lan đánh mất hoàn toàn sự sáng tạo và khả năng kiểm soát thế trận thường thấy. Sau 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, bản lĩnh của người Hà Lan một lần nữa bị thử thách trên chấm luân lưu. Kết quả là họ tiếp tục nhận thất bại, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp đội bóng xứ sở hoa Tulip gục ngã trong loạt sút cân não tính riêng tại 3 kỳ World Cup và Nations League gần nhất.

Góc tối sau thất bại: Làn sóng phân biệt chủng tộc

Thất bại trên sân cỏ đã kéo theo những hệ lụy tồi tệ bên ngoài đường biên. Ba cầu thủ trẻ Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville – những người thực hiện không thành công quả phạt đền – đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Hàng loạt bình luận kỳ thị và phân biệt chủng tộc đã nhắm vào các ngôi sao này trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự việc này gợi nhớ lại những ký ức buồn của bóng đá Anh tại EURO 2021. Nó cho thấy một thực trạng đáng báo động về cách ứng xử của một bộ phận người hâm mộ khi đội nhà không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Lời chia tay và tương lai mờ mịt của Koeman

Trong thông điệp chia tay trên trang cá nhân, chiến lược gia 63 tuổi không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào về sự nghiệp của mình. Ông chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều mơ về một kỳ World Cup nơi chúng ta sẽ viết nên lịch sử. Điều đó đã không thành công. Không ai thất vọng về điều đó hơn tôi."

Đáng chú ý, ông Koeman cũng ẩn ý về khả năng sẽ chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp cầm quân lẫy lừng sau khi rời tuyển Hà Lan. Đây sẽ là một mất mát lớn cho bóng đá nước này khi họ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Thống kê đáng chú ý của tuyển Hà Lan

Chỉ số Thống kê Kết quả vòng 32 đội Hòa 1-1 (Thua luân lưu) Số trận dùng sơ đồ 5 hậu vệ trước đó 0/32 trận gần nhất Chuỗi thất bại trên chấm luân lưu 4 trận liên tiếp

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người kế nhiệm phù hợp. Thử thách đầu tiên của triều đại mới sẽ là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với đội tuyển Đức tại UEFA Nations League sắp tới.