Ronaldo bất lực, Al Nassr đánh mất chức vô địch AFC Champions League Two vào tay Gamba Osaka Thất bại 0-1 ngay tại Al-Awwal Park khiến Cristiano Ronaldo tiếp tục lỗi hẹn với các danh hiệu lớn cùng Al Nassr. Sự tỏa sáng của thủ thành Rui Araki và bàn thắng của Deniz Hummet đã giúp Gamba Osaka lên ngôi.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Al-Awwal Park cũng là lúc nỗi thất vọng bao trùm lên Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Dù được đánh giá vượt trội và sở hữu lợi thế sân nhà, Al Nassr đã gục ngã 0-1 trước một Gamba Osaka đầy bản lĩnh trong trận chung kết AFC Champions League Two. Thất bại này một lần nữa kéo dài cơn khát danh hiệu chính thức của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia.

Ronaldo cùng các đồng đội thất bại trước Gamba Osaka.

Nhát dao chí mạng từ Deniz Hummet

Bước vào trận chung kết với dàn siêu sao thượng hạng gồm Cristiano Ronaldo, Sadio Mane và Joao Felix, Al Nassr không giấu giếm ý đồ áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Đội chủ sân Al-Awwal Park chủ động đẩy cao đội hình, liên tục thực hiện các pha hãm thành thông qua sự linh hoạt của Joao Felix và Abdulrahman Ghareeb. Tuy nhiên, đại diện đến từ J-League đã chứng minh tại sao họ là đối thủ khó chịu nhất giải đấu với hệ thống phòng ngự tầng lớp và cực kỳ kỷ luật.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Al Nassr đã phải nhận đòn hồi mã thương cay đắng. Phút 30, từ một pha phối hợp sắc nét hiếm hoi ở trung lộ, Issam Jebali có đường kiến tạo tinh tế để Deniz Hummet băng xuống dứt điểm lạnh lùng tung lưới thủ môn Bento. Dù công nghệ VAR đã vào cuộc để kiểm tra tính hợp lệ của tình huống, bàn thắng vẫn được công nhận trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả đội chủ nhà.

Deniz Hummet ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Bức tường thành Rui Araki và sự vô duyên của các chân sút Al Nassr

Hiệp hai chứng kiến một kịch bản áp đảo hoàn toàn từ phía Al Nassr khi huấn luyện viên đội chủ nhà tung cả Kingsley Coman và Ângelo vào sân nhằm gia tăng hỏa lực. Thế nhưng, đây là ngày thi đấu mà mọi ngả đường vào khung thành Gamba Osaka đều bị chặn đứng bởi thủ môn Rui Araki. Người gác đền của đại diện Nhật Bản đã có ít nhất ba tình huống cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm hiểm hóc của Mane và Felix.

Vận may cũng hoàn toàn ngoảnh mặt với Al Nassr. Phút 77, Joao Felix thực hiện cú dứt điểm uy lực đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Ngay sau đó, ở phút 81, trung vệ Mohamed Simakan bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng một lần nữa sự xuất sắc của Rui Araki đã khước từ bàn gỡ hòa của đội bóng Saudi Arabia.

Nỗ lực của Ronaldo không đủ giúp đội nhà chiến thắng.

Nỗi đau kéo dài của Cristiano Ronaldo

Trong một ngày thi đấu dưới kỳ vọng, Cristiano Ronaldo tỏ ra mờ nhạt khi bị các hậu vệ Gamba Osaka phong tỏa hoàn toàn. Siêu sao 39 tuổi thường xuyên phải lùi sâu để kiếm bóng nhưng không tạo ra được những đột biến cần thiết. Thất bại này là một cú sốc lớn đối với tham vọng của Al Nassr, đặc biệt là sau khi câu lạc bộ đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng một đội hình "Dream Team".

Với kết quả này, Gamba Osaka chính thức lên ngôi vô địch AFC Champions League Two một cách xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý và bản lĩnh lỳ lợm. Ngược lại, Al Nassr sẽ phải đối mặt với một mùa giải trắng tay khi cơ hội tại đấu trường quốc nội cũng đang trở nên mong manh sau những kết quả không thuận lợi gần đây.

