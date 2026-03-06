Ronaldo gây kinh ngạc ở tuổi 41 và bước ngoặt công nghệ tại World Cup 2026 Tại hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn, trong khi FIFA công bố nâng cấp công nghệ VAR với độ nhạy phát hiện việt vị ở mức 10cm.

Dù đã bước sang tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng sâu rộng và phong độ khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. HLV thủ môn tuyển Bồ Đào Nha Ricardo khẳng định, siêu sao mang áo số 7 hiện tại vẫn giữ nguyên sự cống hiến và đam mê như thời kỳ còn là một thiếu niên.

Ronaldo: Cỗ máy bền bỉ độc nhất vô nhị

HLV Ricardo đánh giá Ronaldo là một "cỗ máy hủy diệt" và là mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ nhờ sự kết hợp giữa thể chất, kỹ thuật và tinh thần thép. Ông nhấn mạnh rằng lịch sử bóng đá sẽ khó có thể sản sinh ra một cá nhân tương tự sau khi Ronaldo giải nghệ.

Ronaldo là tấm gương của sự bền bỉ và nghị lực phi thường.

Sức hút của Ronaldo không chỉ dừng lại ở các kỷ lục cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thần đồng Lamine Yamal của Barcelona mới đây đã bày tỏ khát khao được ghi danh cùng hàng ngũ với những huyền thoại như Messi và Ronaldo tại kỳ World Cup 2026 sắp tới.

Nâng cấp công nghệ việt vị bán tự động

FIFA vừa xác nhận sẽ đưa hệ thống việt vị bán tự động nâng cao vào sử dụng chính thức. Công nghệ này được tinh chỉnh để gửi cảnh báo âm thanh tức thì đến tai nghe trợ lý trọng tài nếu phát hiện cầu thủ đứng dưới hàng thủ đối phương từ 10cm trở lên.

Đây là bước tiến lớn so với các phiên bản thử nghiệm trước đây vốn chỉ báo động ở mức 50cm. Hệ thống mới được kỳ vọng giúp trọng tài biên đưa ra quyết định nhanh chóng, cho phép trận đấu diễn ra liền mạch hơn mà không cần chờ đợi quá lâu từ phòng VAR. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các trọng tài trên sân.

Biến động nhân sự và thử thách nhiệt độ của tuyển Anh

Trong một diễn biến khác, huyền thoại Alan Shearer đã gây tranh cãi khi đề xuất sơ đồ tiền vệ cho tuyển Anh. Ông cho rằng HLV Thomas Tuchel nên tin dùng Morgan Rogers ở vị trí hộ công thay vì Jude Bellingham trong trận ra quân gặp Croatia.

Alan Shearer chọn Rogers thay vì Bellingham.

Theo Shearer, bộ ba tiền vệ lý tưởng của Tam Sư nên bao gồm Declan Rice, Elliot Anderson và Morgan Rogers. Ở hàng tiền đạo, Marcus Rashford và Bukayo Saka sẽ là hai cánh hỗ trợ cho trung phong Harry Kane.

Về mặt nhân sự, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã gửi lời tri ân sâu sắc đến HLV Michael Carrick, khẳng định sự tin tưởng của người thầy tại câu lạc bộ là chìa khóa giúp anh giành suất tham dự World Cup 2026. Hiện tại, toàn đội tuyển Anh đã bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Florida dưới điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 32 độ C nhằm thích nghi với khí hậu nắng nóng tại Mỹ.