Ronaldo ghi bàn, Goncalo Ramos giúp Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1 tại World Cup Cristiano Ronaldo giải lời nguyền vòng knock-out World Cup trước khi Goncalo Ramos tỏa sáng ở phút bù giờ, đưa Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Croatia.

Trận đấu tại vòng 32 đội giải vô địch thế giới sáng 3/7 đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất có thể. Khi đồng hồ điểm phút 90+12, Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha trong sự vỡ òa của các cổ động viên Croatia, nhưng VAR một lần nữa từ chối bàn thắng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó, xác nhận chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho đoàn quân của HLV Roberto Martinez.

Sự lấn lướt vô hình của Bồ Đào Nha trong hiệp một

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nha đã áp đặt một lối chơi pressing tầm cao đầy chủ động. Bruno Fernandes đóng vai trò hạt nhân trong các đợt lên bóng, liên tục thử thách tài năng của Dominik Livakovic. Tuy nhiên, thủ thành của Croatia đã có một hiệp đấu xuất sắc khi từ chối mọi nỗ lực từ phía Renato Veiga và Rafael Leao.

Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội từ các tình huống cố định, bao gồm cả cú đá phạt trực tiếp sở trường của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thiếu đi sự sắc sảo cuối cùng để xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Croatia. Sự bế tắc trong 45 phút đầu tiên báo hiệu một hiệp hai đầy sóng gió.

Bồ Đào Nha đã tạo ra thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.

Bước ngoặt từ Ivan Perisic và canh bạc của Roberto Martinez

Khi Bồ Đào Nha mải mê tấn công, họ đã phải nhận đòn hồi mã thương cay đắng. Phút 53, từ một pha dàn xếp tấn công biên bài bản, Ivan Perisic xuất hiện đúng lúc tại cột xa, dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Croatia. Bàn thắng này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đưa Perisic vượt qua huyền thoại Davor Suker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Croatia tại các kỳ World Cup.

Rơi vào thế chân tường, HLV Roberto Martinez đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thay cùng lúc 4 cầu thủ. Sự thay đổi này ngay lập tức đem lại luồng sinh khí mới. Phút 60, áp lực từ Renato Veiga đã khiến Nikola Vlasic phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Cristiano Ronaldo không mắc sai lầm nào để san bằng tỷ số.

Ở tuổi 41, Ronaldo cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Kịch tính phút bù giờ và sự nghiệt ngã của VAR

Những phút cuối trận chứng kiến màn rượt đuổi tốc độ cao. Croatia liên tiếp đưa bóng vào lưới đối phương nhưng tổ trọng tài, dưới sự hỗ trợ của ông Espen Eskas, đã 3 lần từ chối bàn thắng của đội bóng áo caro vì lỗi việt vị. Phía bên kia chiến tuyến, Rafael Leao cũng khiến khán giả tiếc nuối với cú dứt điểm dội xà ngang.

Đúng vào phút bù giờ chính thức cuối cùng, sự kiên trì của Bồ Đào Nha đã được đền đáp. Rafael Leao thực hiện quả tạt chuẩn xác để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1. Một bàn thắng quý như vàng đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng 1/8 để tái ngộ Tây Ban Nha.

Goncalo Ramos trở thành người hùng với pha đánh đầu đẳng cấp ở những phút cuối.

Thông số trận đấu Bồ Đào Nha Croatia Số cú sút 18 9 Sút trúng đích 7 4 Kiểm soát bóng 62% 38% Phạt góc 8 3

Lời chia tay của một huyền thoại

Trận thua này cũng đánh dấu chương cuối trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của Luka Modric. Ở tuổi 40, nhạc trưởng tài hoa này đã cống hiến những bước chạy cuối cùng cho màu áo ca-rô. Sau trận đấu, hình ảnh Ronaldo ôm chặt động viên Modric đã trở thành biểu tượng cho sự chuyển giao và tôn trọng giữa những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá đương đại.

Khoảnh khắc xúc động giữa Ronaldo và Modric khi trận đấu kết thúc.

Bồ Đào Nha đi tiếp với sự tự tin lớn, trong khi Croatia có thể ngẩng cao đầu rời giải sau một màn trình diễn đầy quả cảm. Đối thủ tiếp theo của Ronaldo và các đồng đội sẽ là Tây Ban Nha, một thử thách cực đại trên hành trình chinh phục cúp vàng World Cup.