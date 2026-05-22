Ronaldo lập cú đúp siêu phẩm, Al Nassr vô địch Saudi Pro League sau 6 năm Chiến thắng 4-1 trước Damac giúp Al Nassr chính thức đăng quang Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng đẳng cấp trong ngày lịch sử.

Al Nassr đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia kéo dài từ mùa giải 2018-19 sau chiến thắng áp đảo 4-1 trước Damac ngay tại thánh địa Al-Awwal Park. Trong đêm diễn thăng hoa của các ngôi sao, Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một siêu sao với cú đúp bàn thắng, trực tiếp đưa đội bóng áo vàng xanh lên đỉnh vinh quang.

Sự áp đảo của dàn sao thượng thặng

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để tự quyết ngôi vương, Al Nassr chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Hệ thống tấn công của huấn luyện viên Al Nassr vận hành trơn tru với sự kết nối giữa Joao Felix và Sadio Mane, liên tục dồn ép hàng phòng ngự đối phương lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 34, thế bế tắc được khai thông. Từ quả phạt góc chính xác của Joao Felix, Sadio Mane chọn vị trí thông minh, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Kewin. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà mà còn giúp lối chơi của Al Nassr trở nên thanh thoát hơn trong việc kiểm soát khu trung tuyến.

Ngay đầu hiệp hai, cách biệt đã được nhân đôi. Phút 52, từ đường kiến tạo của Abdullah Al Khaibari, Kingsley Coman tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 2-0. Sự hiệu quả trong các pha dàn xếp tấn công mẫu mực cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp của đội chủ sân Al-Awwal Park.

Bản lĩnh của Cristiano Ronaldo

Trận đấu có dấu hiệu căng thẳng khi Damac bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 58. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Mohamed Simakan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Morlaye Sylla dứt điểm quyết đoán để nhen nhóm hy vọng cho đội khách.

Tuy nhiên, hy vọng của Damac nhanh chóng bị dập tắt bởi khoảnh khắc thiên tài của Cristiano Ronaldo. Phút 63, tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện cú sút phạt chìm đầy quái chiêu, găm bóng vào góc hiểm khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Pha lập công này không chỉ tái lập khoảng cách an toàn mà còn khẳng định bản lĩnh của Ronaldo trong những thời khắc quan trọng nhất.

Ronaldo lập cú đúp vào lưới Damac.

Cơn ác mộng của Damac khép lại ở phút 81 khi Ronaldo hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Sau đường chuyền dọn cỗ sát vòng cấm, siêu sao mang áo số 7 dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành, ấn định thắng lợi đậm đà 4-1 cho Al Nassr.

Thống kê và ý nghĩa danh hiệu

Chiến thắng giòn giã này là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ của Al Nassr suốt mùa giải qua. Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của Ronaldo kể từ khi anh chuyển đến thi đấu tại châu Á, một cột mốc lịch sử đối với cá nhân anh và câu lạc bộ.

Thông số Al Nassr Damac Tỷ số 4 1 Bàn thắng Mane (34'), Coman (52'), Ronaldo (63', 81') Sylla (58' - P) Kiểm soát bóng 62% 38%

Ronaldo hạnh phúc bên danh hiệu VĐQG.

Với kết quả này, Al Nassr chính thức đăng quang Saudi Pro League, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho đội bóng vùng Riyadh dưới sự dẫn dắt của những ngôi sao đẳng cấp thế giới.