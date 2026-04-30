Ronaldo rực sáng, Al Nassr đánh bại Al Ahli để xây chắc ngôi đầu Saudi Pro League Bàn thắng thứ 25 của Cristiano Ronaldo cùng pha lập công của Kingsley Coman giúp Al Nassr hạ Al Ahli 2-0, nới rộng khoảng cách với Al-Hilal lên 8 điểm.

Al Nassr vừa khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Al Ahli trong trận derby rực lửa tại vòng 30 Saudi Pro League. Các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Kingsley Coman không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội chủ sân Al-Awwal Park tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trước các đối thủ bám đuổi.

Thế trận giằng co và sự xuất sắc của các thủ môn

Trận đấu khởi đầu với tốc độ chóng mặt, đặc trưng của một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Al Ahli cho thấy họ không hề e ngại đội dẫn đầu bảng khi thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ dưới sự chỉ huy của trung vệ Merih Demiral. Phút 13, chính Demiral suýt chút nữa đã mở tỷ số cho đội khách bằng cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Bento Krepski bên phía Al Nassr đã có pha cứu thua xuất thần.

Ở phần sân đối diện, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm trong mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà. Phút 22, siêu sao người Bồ Đào Nha suýt chút nữa đã khai thông thế bế tắc sau đường chuyền thuận lợi của Joao Felix. Tuy nhiên, thủ thành Edouard Mendy bên phía Al Ahli đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng pha cản phá xuất sắc, từ chối cú dứt điểm bằng chân trái của CR7.

Bước ngoặt từ cái tên quen thuộc

Bước sang hiệp hai, HLV Al Nassr chỉ đạo các học trò gia tăng cường độ pressing, khiến hàng thủ Al Ahli bắt đầu bộc lộ những khoảng trống. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cuối cùng đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở một tình huống cố định mang tính bản lề.

Phút 76, từ quả phạt góc chuẩn xác của Joao Felix, Cristiano Ronaldo thực hiện pha chọn vị trí thông minh, đánh đầu lái bóng vào góc cao khung thành khiến Edouard Mendy chỉ biết đứng nhìn. Đây là bàn thắng thứ 25 của siêu sao 39 tuổi tại Saudi Pro League mùa này, một con số minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Kingsley Coman kết liễu trận đấu

Bị dẫn bàn, Al Ahli buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Điều này vô tình rơi vào cái bẫy phản công mà Al Nassr đã giăng sẵn. Những pha bứt tốc của Sadio Mane và Kingsley Coman liên tục đặt khung thành của Mendy vào tình trạng báo động đỏ.

Đúng vào phút 90, sau đường kiến tạo bằng đầu tinh tế của Aiman Yahya, Kingsley Coman tung cú sút quyết đoán ấn định tỷ số 2-0. Trận đấu trôi về những phút cuối với sự căng thẳng tột độ khi trọng tài phải rút ra hàng loạt thẻ vàng để kiềm chế những cái đầu nóng, cùng hơn 13 phút bù giờ đầy kịch tính.

Thống kê ấn tượng của Al Nassr

Chiến thắng này giúp Al Nassr nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Al-Hilal lên thành 8 điểm, dù họ đang thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Phong độ hủy diệt của Ronaldo cùng sự gắn kết của dàn sao quốc tế đang biến Al Nassr thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ.

Thông số Al Nassr Al Ahli Tỷ số 2 0 Bàn thắng Ronaldo (76'), Coman (90') - Số bàn thắng của Ronaldo 25 0 Khoảng cách BXH +8 điểm so với Al-Hilal -

Nhìn chung, đây là một màn trình diễn bản lĩnh của thầy trò đội chủ sân Al-Awwal Park. Với cá nhân Ronaldo, anh tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh không thể thay thế trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch Saudi Pro League năm nay.