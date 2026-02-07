Rooney cảnh báo tuyển Anh sau trận thắng CHDC Congo: Lỗ hổng chiến thuật và hiểm họa Mexico Huyền thoại Wayne Rooney bày tỏ lo ngại về hệ thống phòng ngự của Tam Sư dù Harry Kane lập cú đúp giúp đội nhà lội ngược dòng kịch tính tại World Cup 2026.

Chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo không đủ để xua tan những hoài nghi về sức mạnh thực sự của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Dù Harry Kane một lần nữa sắm vai người hùng, những lỗ hổng trong hệ thống vận hành của Thomas Tuchel đã bị phơi bày, khiến cựu danh thủ Wayne Rooney phải đưa ra lời cảnh báo đanh thép.

Lối chơi của tuyển Anh chưa làm Rooney hài lòng. Ảnh: BBC.

Hệ thống phòng ngự mong manh

Phát biểu trên sóng truyền hình BBC, Rooney không giấu nổi sự thất vọng về cách Tam Sư tổ chức đội hình khi mất quyền kiểm soát bóng. Theo huyền thoại này, khoảng cách giữa các tuyến, đặc biệt là sự kết nối giữa hàng tiền vệ và bộ tứ vệ, đang ở mức báo động.

"Chúng ta đều vui mừng vì đội nhà đi tiếp, nhưng thực tế là đội hình đang để lộ quá nhiều khoảng trống khi mất bóng," Rooney phân tích. "Đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hơn, tuyển Anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn nếu không giải quyết triệt để vấn đề này."

Sai lầm cá nhân cũng là điểm trừ lớn trong trận đấu vừa qua. Rooney chỉ đích danh cặp trung vệ Marc Guehi và Ezri Konsa đã có tình huống phán đoán thiếu chính xác, trực tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của Brian Cipenga bên phía CHDC Congo. Ngoài ra, màn trình diễn của các cầu thủ chạy cánh như Noni Madueke và Djed Spence cũng bị đánh giá là dưới kỳ vọng.

Nỗi nhớ Kyle Walker và sự bùng nổ của Harry Kane

Trong bối cảnh Tino Livramento dính chấn thương, hành lang cánh phải của tuyển Anh đang trở thành tử huyệt. Rooney khẳng định ban huấn luyện đáng lẽ nên quyết liệt hơn trong việc thuyết phục Kyle Walker rút lại quyết định giải nghệ để trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn nước rút này.

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh tối màu của tuyển Anh chính là bản năng sát thủ của Harry Kane. Với cú đúp vào lưới CHDC Congo, tiền đạo này đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 13, tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển ở đấu trường thế giới.

Thử thách cực đại tại Mexico City

Phía trước thầy trò Thomas Tuchel là ngọn núi mang tên Mexico tại vòng 16 đội. Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 4 trận toàn thắng và đặc biệt là chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào từ đầu giải. Trận đấu dự báo sẽ diễn ra dưới sức ép khủng khiếp tại chảo lửa Estadio Azteca, Mexico City.

Nếu vượt qua được đại diện Trung Mỹ, nhánh đấu của tuyển Anh vẫn đầy rẫy chông gai. Họ có nguy cơ phải chạm trán Brazil ở tứ kết và đương kim vô địch Argentina ở bán kết. Với những lỗ hổng hiện tại, hành trình chinh phục cúp vàng của Tam Sư đang trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.