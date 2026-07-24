Rosenborg 0-5 Manchester United: Manchester United giành chiến thắng Rosenborg đối đầu Manchester United tại Lerkendal Stadion lúc 23h ngày 24/07/2026, với lợi thế từ lần chạm trán gần nhất

Rosenborg 0 - 5 Manchester United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rosenborg tiếp đón Manchester United.

12' Rosenborg ép sân Cầm bóng: Rosenborg 61 - 39 Manchester United, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1).

24' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Manchester United (0-1) Phút 31': S. Lacey () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Harry Amass vào sân thay Luke Shaw.

46' Thay người Phút 46' (): Johan Johanessen Bakke vào sân thay Mads Bomholt.

46' Thay người Phút 46' (): Aleksander Borgersen vào sân thay Iver Fossum.

46' Thay người Phút 46' (): Emil Konradsen Ceide vào sân thay Jesper Reitan-Sunde.

46' Thay người Phút 46' (): Tobias Solheim Dahl vào sân thay Tomas Nemcik.

46' Thay người Phút 46' (): David Duris vào sân thay Amin Chiakha.

46' Thay người Phút 46' (): J. Kamason vào sân thay Harry Maguire.

46' Thay người Phút 46' (): Håkon Røsten vào sân thay Adrian Pereira.

46' Thay người Phút 46' (): Rasmus Sandberg vào sân thay Leopold Wahlstedt.

46' Thay người Phút 46' (): Elias Slordal vào sân thay Ole Selnæs.

46' Thay người Phút 46' (): Mikkel Konradsen Ceide vào sân thay Noah Sahsah.

48' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8.

56' BÀN THẮNG! Manchester United (0-2) Phút 56': Joshua Zirkzee () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

60' Thay người Phút 60' (): Aslak Witry vào sân thay Håkon Volden.

60' Thay người Phút 60' (): Jonas Mortensen rời sân.

60' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8.

61' Thay người Phút 61' (): D. Armer vào sân thay Leny Yoro.

61' Thay người Phút 61' (): Toby Collyer vào sân thay Andrey Santos.

61' Thay người Phút 61' (): Jacob Devaney vào sân thay Mason Mount.

61' Thay người Phút 61' (): T. Fletcher vào sân thay S. Lacey.

61' Thay người Phút 61' (): Jack Fletcher vào sân thay Ayden Heaven.

61' Thay người Phút 61' (): Dan Gore vào sân thay Patrick Dorgu.

61' Thay người Phút 61' (): Chido Obi vào sân thay Joshua Zirkzee.

61' Thay người Phút 61' (): E. Williams vào sân thay Bryan Mbeumo.

63' BÀN THẮNG! Manchester United (0-3) Phút 63': Jacob Devaney () lập công. Tỷ số: 0 - 3.

72' BÀN THẮNG! Manchester United (0-4) Phút 72': Harry Amass () lập công. Tỷ số: 0 - 4.

72' Thay người Phút 72' (): Dermot Mee vào sân thay Radek Vitek.

72' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8.

73' Thay người Phút 73' (): Ulrik Hald-Hernes vào sân thay Johan Johanessen Bakke.

84' BÀN THẮNG! Manchester United (0-5) Phút 84': E. Williams () lập công. Tỷ số: 0 - 5.

84' Manchester United ép sân Cầm bóng: Rosenborg 0 - 100 Manchester United, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8.

88' Thẻ vàng Phút 88': Jacob Devaney () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Rosenborg 0-5 Manchester United Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 00:50 25/07/2026

Đội hình chính thức Rosenborg Sơ đồ 4-1-4-1 Manchester United Sơ đồ 3-4-3 1 Leopold Wahlstedt 15 Jonas Mortensen 5 Håkon Volden 21 Tomas Nemcik 19 Adrian Pereira 10 Ole Selnæs 14 Jesper Reitan-Sunde 17 Mads Bomholt 8 Iver Fossum 11 Noah Sahsah 18 Amin Chiakha 40 Radek Vitek 15 Leny Yoro 5 Harry Maguire 26 Ayden Heaven 46 S. Lacey 7 Mason Mount 17 Andrey Santos 23 Luke Shaw 11 Joshua Zirkzee 19 Bryan Mbeumo 13 Patrick Dorgu Dự bị Rosenborg 2 Håkon Røsten 3 Tobias Solheim Dahl 4 Mikkel Konradsen Ceide 12 Rasmus Sandberg 16 Aslak Witry 20 Aleksander Borgersen 25 Johan Johanessen Bakke 26 Ulrik Hald-Hernes 29 David Duris Manchester United 10 JJ Gabriel 22 Tom Heaton 32 Chido Obi 38 Jack Fletcher 39 T. Fletcher 41 Harry Amass 43 Toby Collyer 44 Dan Gore 45 Dermot Mee Cập nhật đội hình lúc 22:21 24/07/2026

Rosenborg Thống kê Manchester United 0% Kiểm soát bóng 100% 10 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 6 1 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 3

Rosenborg sẽ đối đầu Manchester United tại Lerkendal Stadion lúc 23h ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, khi Rosenborg giành chiến thắng.

Rosenborg có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Thống kê đối đầu đang nghiêng về Rosenborg. Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, đội bóng này thắng Manchester United, trong khi hai đội không hòa và Manchester United chưa giành chiến thắng.

Dù vậy, lợi thế từ một lần đối đầu không thể phản ánh toàn bộ cục diện của trận giao hữu sắp tới. Rosenborg cần tận dụng sự tự tin từ kết quả trước đó, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát diễn biến trận đấu trước đối thủ giàu tính cạnh tranh.

Manchester United cần tạo thế chủ động

Manchester United bước vào trận đấu với mục tiêu tìm kiếm màn thể hiện thuyết phục trước Rosenborg. Khi dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, chưa có cơ sở để đánh giá cụ thể những thay đổi nhân sự hoặc cách bố trí chiến thuật của đội bóng Anh.

Điểm đáng chờ đợi nằm ở cách Manchester United phản ứng trước đối thủ từng đánh bại họ trong lần gặp gần nhất. Đội bóng này sẽ cần nhập cuộc chủ động, hạn chế để Rosenborg phát huy lợi thế tinh thần và kiểm soát tốt những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận

Với Rosenborg, kết quả đối đầu gần nhất là cơ sở để đội chủ nhà hướng tới một màn trình diễn tự tin. Tuy nhiên, họ vẫn phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi Manchester United có thể tạo sức ép nếu giành được quyền kiểm soát bóng và nhịp độ.

Ở chiều ngược lại, Manchester United cần tránh để trận đấu bị chi phối bởi lợi thế tâm lý của đối phương. Khả năng tổ chức đội hình, kiểm soát khu vực giữa sân và xử lý các tình huống quyết định sẽ là những yếu tố quan trọng, trong bối cảnh chưa có thêm số liệu chi tiết để xác định ưu thế rõ ràng cho một bên.

Nhận định Rosenborg vs Manchester United

Lần đối đầu gần nhất mang lại lợi thế tâm lý cho Rosenborg, nhưng trận đấu tại Lerkendal Stadion vẫn khó đánh giá chỉ từ một thống kê. Rosenborg có cơ sở để chơi tự tin, trong khi Manchester United cần thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu và xóa bỏ ảnh hưởng từ kết quả trước đó.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà sự chủ động và tính ổn định trong cách vận hành sẽ có thể tạo khác biệt. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hay khẳng định đội giành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rosenborg · 1 thắng 0 hòa Manchester United · 0 thắng Rosenborg 1 - 0 Manchester United ROS

Rosenborg 5 trận gần nhất T T T B T Manchester United 5 trận gần nhất B T T H T

Tình hình lực lượng Rosenborg ✚ Elias Slordal (Fatigue Fracture) ✚ Ole Selnæs (Virus) ✚ Dino Islamovic (Unknown Injury) Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury)