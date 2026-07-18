Rot-weiss Oberhausen 1-3 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund giành chiến thắng Rot-weiss Oberhausen đối đầu Borussia Dortmund tại Niederrheinstadion, với phong độ gần đây kém ổn định và lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách

Rot-weiss Oberhausen 1 - 3 Borussia Dortmund Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rot-weiss Oberhausen tiếp đón Borussia Dortmund.

5' BÀN THẮNG! Rot-weiss Oberhausen (1-0) Phút 5': T. M. Kesim (Rot-weiss Oberhausen) lập công (kiến tạo: L. Schlax). Tỷ số: 1 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': N. Winter (Rot-weiss Oberhausen) nhận thẻ vàng.

45' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-1) Phút 45': J. Lerma (Borussia Dortmund) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Rot-weiss Oberhausen): B. Nyuydine vào sân thay S. Ludwig.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): R. Ritter vào sân thay L. Reggiani.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): M. Adje vào sân thay A. Kabar.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): A. Azhil vào sân thay A. Wessels.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): S. Inacio vào sân thay M. Albert.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): E. Duarte vào sân thay J. Bellingham.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): E. Benkara vào sân thay F. Mane.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): M. O. Mirza vào sân thay Y. Couto.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): J. Gadou vào sân thay J. RIedl.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): T. Yamamoto vào sân thay J. Lerma.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): S. Guirassy vào sân thay F. Silva.

46' Thay người Phút 46' (Borussia Dortmund): P. Drewes vào sân thay A. Meyer.

55' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-2) Phút 55': S. Guirassy (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: E. Duarte). Tỷ số: 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Rot-weiss Oberhausen): C. Mutlu vào sân thay T. M. Kesim.

64' Thay người Phút 64' (Rot-weiss Oberhausen): Y. Atty vào sân thay N. Winter.

64' Thay người Phút 64' (Rot-weiss Oberhausen): H. Onur vào sân thay M. Niemeyer.

64' Thay người Phút 64' (Rot-weiss Oberhausen): S. Terranova vào sân thay L. Schlax.

78' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-3) Phút 78': T. Yamamoto (Borussia Dortmund) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

84' Thẻ vàng Phút 84': R. Ritter (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng.

84' Thay người Phút 84' (Rot-weiss Oberhausen): J. Knoblauch vào sân thay R. Valentine.

KT Kết thúc: Rot-weiss Oberhausen 1-3 Borussia Dortmund Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 23:50 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Rot-weiss Oberhausen sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 18/07/2026 tại sân Niederrheinstadion.

Đây là màn so tài giữa một đội chủ nhà đang tìm kiếm sự ổn định và Borussia Dortmund, đội đã giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cho thấy tỷ số của trận đấu đó, vì vậy kết quả cụ thể không được sử dụng trong nhận định.

Rot-weiss Oberhausen cần cải thiện sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Rot-weiss Oberhausen có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi số trận thua chiếm phần lớn trong giai đoạn được thống kê.

Điểm tích cực là Rot-weiss Oberhausen vừa có một chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này có thể tạo thêm sự tự tin trước khi bước vào cuộc đối đầu với Borussia Dortmund, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ qua nhiều trận liên tiếp.

Borussia Dortmund có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được cung cấp, Borussia Dortmund là đội giành chiến thắng, trong khi Rot-weiss Oberhausen không thắng và cũng không có trận hòa. Xu hướng này tạo cho đội khách một lợi thế nhất định về tâm lý trước trận đấu tại Niederrheinstadion.

Dù vậy, một trận giao hữu thường cho phép các đội điều chỉnh cách tiếp cận và thử nghiệm nhân sự. Vì không có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay các cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định chính xác Borussia Dortmund sẽ sử dụng cách bố trí nào hoặc mức độ ưu tiên dành cho kết quả.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với Rot-weiss Oberhausen, ưu tiên trước mắt sẽ là duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống khi Borussia Dortmund tổ chức tấn công. Phong độ gần đây cho thấy đội chủ nhà cần đặc biệt chú trọng khả năng kiểm soát thế trận, thay vì chỉ dựa vào khoảnh khắc từ hàng công.

Trong khi đó, Borussia Dortmund có thể tìm cách tận dụng lợi thế về tâm lý từ lần đối đầu gần nhất để tạo sức ép sớm. Tuy nhiên, do chưa có dữ liệu về đội hình và lối chơi cụ thể của hai bên, mọi dự đoán về sơ đồ hoặc nhân sự chỉ dừng ở mức giả định, không phải thông tin xác nhận.

Nhịp độ trận đấu cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu Rot-weiss Oberhausen giữ được sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, trận đấu có thể trở nên cân bằng hơn. Ngược lại, khả năng duy trì áp lực và tận dụng cơ hội sẽ giúp Borussia Dortmund phát huy lợi thế đang có.

Nhận định trận đấu

Rot-weiss Oberhausen có lợi thế sân nhà và vừa trải qua một chiến thắng, nhưng thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất vẫn cho thấy phong độ thiếu ổn định. Borussia Dortmund chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất, qua đó bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý tốt hơn.

Nhìn chung, cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào cách Rot-weiss Oberhausen tổ chức phòng ngự và khả năng Borussia Dortmund chuyển hóa sức ép thành cơ hội. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể, nhưng lợi thế tổng thể đang nghiêng về Borussia Dortmund.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rot-weiss Oberhausen · 0 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 1 thắng Rot-weiss Oberhausen 2 - 3 Borussia Dortmund BD

Rot-weiss Oberhausen 5 trận gần nhất H T B B H 6 Trận 1-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới