Rotterdam Open 2026: De Minaur gặp thử thách cực đại, Tsitsipas nỗ lực tìm lại chính mình Hạt giống số 1 Alex De Minaur đối đầu tài năng trẻ Arthur Fils tại vòng 1 Rotterdam Open. Trong khi đó, Tsitsipas cần vượt qua Arthur Rinderknech để chấm dứt chuỗi phong độ thất thường.

Vòng 1 Rotterdam Open 2026 (ATP 500) chứng kiến sự xáo trộn khi Carlos Alcaraz và Alexander Zverev rút lui, vô hình trung đưa Alex De Minaur lên vị trí hạt giống số 1. Tuy nhiên, hành trình của tay vợt người Australia dự báo sẽ đầy chông gai ngay từ trận mở màn trước Arthur Fils.

Trận chiến tốc độ giữa Alex De Minaur và Arthur Fils

Lá thăm may rủi đã đưa De Minaur đối đầu với Arthur Fils, một trong những tay vợt trẻ có lối chơi tấn công bùng nổ nhất hiện nay. Thống kê đối đầu giữa hai tay vợt hiện đang ở mức cân bằng 1-1, hứa hẹn một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính.

De Minaur là hạt giống số 1 Rotterdam Open

Dù De Minaur đang có phong độ ổn định với 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, nhưng thất bại trước Alcaraz tại Australian Open đã bộc lộ điểm yếu khi anh phải đối mặt với những đối thủ có cú đánh nặng. Ngược lại, Arthur Fils dù xếp hạng 42 do ảnh hưởng của chấn thương, vẫn sở hữu trình độ tiệm cận Top 20 và cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cứng trong nhà nhờ khả năng giao bóng mạnh và lối chơi áp sát lưới.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng phòng ngự phản công của De Minaur. Nếu duy trì được nhịp độ cao và hạn chế lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Australia có thể khắc chế được sức trẻ của đối thủ người Pháp. Dự đoán trận đấu có thể phải kéo dài tới set thứ 3.

Stefanos Tsitsipas và bài toán tâm lý

Tại một diễn biến khác, Stefanos Tsitsipas bước vào giải đấu với nhiều hoài nghi. Những thất bại sớm tại Adelaide và Australian Open cho thấy tay vợt người Hy Lạp chưa đạt được trạng thái tâm lý và phong độ tốt nhất. Đối thủ của anh, Arthur Rinderknech, là mẫu tay vợt chuyên trị sân cứng trong nhà với những cú giao bóng sấm sét.

Tsitsipas phải nỗ lực trở lại

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn là ưu thế giúp Tsitsipas được đánh giá cao hơn. Để giành chiến thắng, anh cần kiểm soát tốt lỗi tự đánh hỏng và tận dụng những loạt bóng bền để ép trái tay đối thủ. Ngược lại, nếu để Rinderknech kéo vào loạt tie-break, lợi thế sẽ nghiêng về tay vợt người Pháp.

Dallas Open: Sức trẻ Learner Tien thách thức Marin Cilic

Tại giải ATP 500 Dallas Open, tâm điểm đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa nhà cựu vô địch US Open Marin Cilic và tài năng trẻ Learner Tien. Đây là cuộc đối đầu điển hình giữa kinh nghiệm dày dạn và khát khao của tuổi trẻ.

Tien liệu có hạ được nhà cựu vô địch US Open, Cilic?

Cilic dù sở hữu cú giao bóng uy lực nhưng phong độ ở giai đoạn cuối sự nghiệp đang khá phập phù với tỷ lệ thắng-thua 50/50 trong 10 trận gần nhất. Trong khi đó, Learner Tien đang có bước thăng tiến mạnh mẽ khi thắng 8/10 trận gần đây. Dù tốc độ sân nhanh tại Dallas ủng hộ lối chơi giao bóng của Cilic, nhưng nền tảng thể lực sung mãn có thể giúp Tien tạo nên bất ngờ sau những loạt bóng bền bỉ.