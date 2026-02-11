Rotterdam Open 2026: 'Người thép' Wawrinka tái xuất, Aliassime và Tsitsipas sẵn sàng thị uy Vòng 1 Rotterdam Open 2026 chứng kiến màn thượng đài của Stan Wawrinka trong mùa giải cuối cùng, cùng nỗ lực tìm lại phong độ của Tsitsipas và sự thăng hoa từ Aliassime.

Giải quần vợt ATP 500 Rotterdam Open 2026 chính thức khởi tranh trên mặt sân cứng trong nhà, mang đến những kịch bản hấp dẫn ngay từ ngày thi đấu đầu tiên. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào sự xuất hiện của các nhà vô địch Grand Slam và những hạt giống hàng đầu đang khát khao khẳng định vị thế.

Wawrinka vs. Vukic: Khí chất 'Người thép' ở tuổi 40

Stan Wawrinka sẽ bắt đầu chiến dịch tại Rotterdam bằng cuộc đối đầu với Aleksandar Vukic. Trong điều kiện mặt sân indoor nhanh, lối chơi tấn công trực diện của cả hai hứa hẹn tạo nên một trận đấu giàu sức nặng. Đây được xem là thử thách thú vị cho lão tướng người Thụy Sĩ trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp chuyên nghiệp.

Nhà cựu vô địch Roland Garros, Wawrinka lại có dịp phô trương những cú trái 1 tay mĩ miều

Vukic hiện đang xếp hạng 91 ATP và có phong độ không thực sự ổn định sau khi dừng bước sớm tại Australian Open. Dù sở hữu khả năng giao bóng mạnh và cú thuận tay phẳng đầy nguy hiểm, tay vợt người Australia thường xuyên bộc lộ sự thiếu nhất quán khi đối đầu với những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Ngược lại, Wawrinka vẫn duy trì khả năng cạnh tranh đáng nể với cú trái một tay uy lực và bản lĩnh trận mạc dày dạn. Trong lần đối đầu duy nhất trước đây tại Indian Wells, Wawrinka đã giành chiến thắng sau ba set. Dự đoán kịch bản này có thể lặp lại nếu tay vợt Thụy Sĩ kiểm soát tốt thế trận. Kết quả dự kiến: Stan Wawrinka thắng 2-1.

Tsitsipas vs. Rinderknech: Bài toán phong độ của hạt giống

Stefanos Tsitsipas bước vào giải đấu với nhiều dấu hỏi về sự ổn định. Những thất bại sớm tại Adelaide và Australian Open khiến tay vợt người Hy Lạp chịu áp lực lớn trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại các giải đấu lớn vẫn là vũ khí quan trọng để Tsitsipas được đánh giá cao hơn đối thủ.

Tsitsipas phải nỗ lực trở lại

Phía bên kia lưới, Arthur Rinderknech là mẫu tay vợt đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân cứng trong nhà. Với lối đánh nhanh và sẵn sàng kéo đối thủ vào các loạt tie-break, tay vợt Pháp có đủ công cụ để gây khó khăn cho bất kỳ hạt giống nào. Thống kê cho thấy phong độ của Rinderknech đang ở mức cân bằng với 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.

Chìa khóa cho Tsitsipas nằm ở việc hạn chế lỗi tự đánh hỏng và tận dụng những loạt bóng bền để bào mòn thể lực đối phương. Nếu duy trì được sự tập trung, tay vợt Hy Lạp có thể vượt qua thử thách này. Kết quả dự kiến: Stefanos Tsitsipas thắng 2-1.

Aliassime vs. Popyrin: Sự tương phản về phong độ

Felix Auger-Aliassime đang thể hiện phong độ hủy diệt sau khi bảo vệ thành công danh hiệu tại Open Occitanie, nâng tổng số danh hiệu ATP lên con số 9. Tay vợt số 6 thế giới đang sở hữu hiệu suất giao bóng cực kỳ ổn định, không để mất break trong 3 trận đấu gần nhất.

Auger-Aliassime đang có phong độ rất cao

Trái ngược hoàn toàn, Alexei Popyrin đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 9 trận thua liên tiếp. Việc thất bại ngay cả ở cấp độ Challenger cho thấy tâm lý thi đấu của tay vợt người Australia đang chạm đáy. Dù dẫn trước 2-0 về đối đầu lịch sử, nhưng ở thời điểm hiện tại, Popyrin khó có thể đứng vững trước sức mạnh của Aliassime. Kết quả dự kiến: Felix Auger-Aliassime thắng 2-0.