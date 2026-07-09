Ruben Amorim thừa nhận sai lầm tại Man Utd trong ngày ra mắt AC Milan Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính thức phá vỡ im lặng về thất bại tại Old Trafford, đồng thời hé lộ những bài học xương máu trước khi bắt đầu hành trình mới tại San Siro.

Trong buổi họp báo ra mắt trên cương vị thuyền trưởng AC Milan, Ruben Amorim đã lần đầu tiên trải lòng về quãng thời gian đầy sóng gió tại Manchester United. Chiến lược gia 41 tuổi không ngần ngại thừa nhận những sai sót trong 14 tháng cầm quân tại Old Trafford, nơi ông đã phải rời ghế nóng vào tháng Giêng vừa qua.

Lời tự thú từ San Siro

Tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United vào tháng 11/2024 để thay thế Erik ten Hag, Ruben Amorim từng được kỳ vọng sẽ mang luồng sinh khí mới từ Sporting Lisbon đến với Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra khắc nghiệt hơn dự liệu. Trong bài phát biểu mới nhất, Amorim thừa nhận bản thân đã rút ra được rất nhiều bài học quý báu sau hành trình đầy gian truân này.

Amorim đã nhắc đến MU trong buổi phỏng vấn mới đây. Ảnh: Getty Images.

"Thật khó để giải thích cặn kẽ về những sai lầm vì để làm được điều đó, tôi sẽ phải trình bày toàn bộ bối cảnh của chuyến phiêu lưu vừa rồi," Amorim chia sẻ một cách chân thành. "Tôi không thể liệt kê mọi sai sót. Điều duy nhất có thể nói là tôi đã học hỏi được rất nhiều dù đã phạm phải một số sai lầm."

Những con số không biết nói dối

Nhìn lại triều đại của Amorim tại Manchester United, các số liệu thống kê đã phản ánh rõ rệt sự bế tắc của đội bóng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Quỷ đỏ chỉ giành được 25 chiến thắng trong tổng số 63 trận đấu trên mọi đấu trường. Riêng tại đấu trường Ngoại hạng Anh, thành tích này còn khiêm tốn hơn với vỏn vẹn 15 chiến thắng sau 47 trận.

Chỉ số thống kê Giá trị Tổng số trận cầm quân 63 Tổng số chiến thắng 25 Tỉ lệ điểm trung bình tại EPL 1,23 điểm/trận Thứ hạng thấp nhất 15 (Ngoại hạng Anh)

Với hiệu suất 1,23 điểm mỗi trận, Amorim trở thành huấn luyện viên có tỉ lệ điểm thấp nhất lịch sử Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Hệ thống chiến thuật 3-4-3 mà ông kiên trì áp dụng đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi không thể thích nghi với cường độ của bóng đá Anh, đồng thời việc hạn chế cơ hội cho các tài năng từ học viện cũng khiến ông mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tại Milan

Bất chấp thất bại tại Anh, Amorim vẫn khẳng định niềm tự hào khi từng được dẫn dắt một đội bóng lớn như Manchester United trong vòng một năm. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không có cơ hội nói lời chia tay trực tiếp với các cổ động viên Quỷ đỏ trước khi rời đi.

Giờ đây, một chương mới đã mở ra tại San Siro. Ruben Amorim chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với AC Milan, thay thế Massimiliano Allegri. Với những bài học xương máu từ Old Trafford, người hâm mộ Rossoneri kỳ vọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tìm lại bản sắc và đưa đội bóng áo đỏ-đen trở lại vị thế vốn có tại Serie A.