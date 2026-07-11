Rủi ro mất trắng kho game digital khi Sony khai tử đĩa vật lý trên PS5 Việc Sony dự kiến ngừng sản xuất đĩa vật lý vào năm 2028 đang gây lo ngại lớn cho người dùng PlayStation do các chính sách thắt chặt về vùng miền và quyền sở hữu.

Kế hoạch loại bỏ ổ đĩa trên các dòng máy PlayStation 5 (PS5) trong tương lai gần đang đẩy người dùng vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi kỷ nguyên game vật lý dần khép lại, những hạn chế cố hữu của tài khoản PlayStation Network (PSN) bắt đầu lộ rõ, đe dọa khả năng tiếp cận thư viện trò chơi của hàng triệu game thủ, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia.

Logo tài khoản PlayStation hiển thị trên bản đồ thế giới

Rào cản từ chính sách khóa vùng nghiêm ngặt

Vấn đề lớn nhất mà người dùng PlayStation đang đối mặt là chính sách khóa vùng (region-lock) của Sony. Khác với các nền tảng hiện đại, Sony yêu cầu người dùng phải cung cấp địa chỉ và quốc gia cư trú chính xác khi đăng ký tài khoản PSN. Đáng chú ý, một khi đã thiết lập, người dùng không thể thay đổi vùng quốc gia của tài khoản đó.

Điều này trở thành thảm họa đối với những người chuyển sang sinh sống tại nước khác. Khi đó, các loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được đăng ký tại quốc gia mới thường không được hệ thống chấp nhận để thanh toán trên tài khoản cũ. Để tiếp tục mua sắm, Sony khuyến nghị người dùng tạo một tài khoản mới hoàn toàn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ mất quyền truy cập vào danh sách trò chơi và các thành tựu (trophy) đã tích lũy từ trước.

Các giải pháp tạm thời đầy rủi ro

Hiện tại, để duy trì thư viện game cũ, game thủ buộc phải sử dụng các biện pháp lách luật như mua thẻ quà tặng (gift card) từ khu vực cũ hoặc sử dụng tính năng Chia sẻ bảng điều khiển (Console Sharing). Tuy nhiên, những phương thức này không chỉ gây phiền hà mà còn tiềm ẩn rủi ro về bảo mật và tính ổn định lâu dài.

Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Khi đặt lên bàn cân so sánh, chính sách của Sony tỏ ra kém linh hoạt hơn hẳn so với các đối thủ như Nintendo, Microsoft hay Steam. Cụ thể:

Nintendo: Cho phép người dùng chỉnh sửa vùng quốc gia trực tiếp thông qua phần cài đặt của máy console một cách dễ dàng.

Cho phép người dùng chỉnh sửa vùng quốc gia trực tiếp thông qua phần cài đặt của máy console một cách dễ dàng. Steam và Microsoft: Áp dụng các chính sách chuyển vùng linh hoạt hơn, hỗ trợ người dùng toàn cầu tốt hơn khi họ thay đổi nơi cư trú.

Đặc biệt, tại khu vực châu Âu, điều khoản dịch vụ của Sony còn cho phép hãng xóa các tài khoản PlayStation không hoạt động sau 3 năm. Đây là một rủi ro hiện hữu cho những game thủ tạm thời bỏ trống tài khoản sau khi chuyển vùng mà chưa tìm được cách nạp tiền phù hợp.

Tương lai của quyền sở hữu game: Kỹ thuật số hay Vật lý?

Sự chuyển dịch sang môi trường thuần kỹ thuật số đang làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về quyền sở hữu. Với đĩa vật lý, người dùng có toàn quyền mang đi bất cứ đâu, cho mượn hoặc bán lại. Với game digital, người dùng thực chất chỉ đang "thuê" quyền truy cập có điều kiện từ nhà phát hành.

Trong bối cảnh đó, Microsoft đang được cho là đang phát triển dự án Project Helix. Đây là sáng kiến cho phép chuyển đổi từ đĩa vật lý sang giấy phép kỹ thuật số (disc-to-digital). Theo đó, hệ thống sẽ tạo ra một giấy phép gắn liền với tài khoản từ đĩa game vật lý, nhưng vẫn cho phép người dùng bán hoặc trao đổi đĩa đó trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ Sony có kế hoạch ra mắt một chương trình tương tự để hỗ trợ người dùng khi PS6 ra mắt hay không.

Việc thiếu các chính sách bảo vệ quyền lợi người dùng trong kỷ nguyên số có thể khiến Sony mất đi lợi thế cạnh tranh, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng ý thức rõ hơn về giá trị của kho tài sản kỹ thuật số mà họ đã chi trả hàng nghìn USD để gây dựng.