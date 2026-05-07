Rủi ro mất trắng kho game: Sony có quyền xóa tài khoản PlayStation sau 3 năm không hoạt động Chính sách của Sony tại EU cho phép đóng các tài khoản PSN không hoạt động trong 36 tháng, gây lo ngại lớn khi công ty có kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý vào năm 2028.

Những người ủng hộ trò chơi vật lý vừa tìm thấy một lý do quan trọng để phản đối xu hướng chuyển dịch sang trò chơi kỹ thuật số của Sony. Theo Điều khoản dịch vụ (TOS) của hãng, các tài khoản PlayStation tại khu vực EU nếu không hoạt động trong 3 năm sẽ đối mặt với nguy cơ bị xóa bỏ hoàn toàn, kéo theo sự biến mất của toàn bộ kho game số mà người dùng đã mua.

Điều khoản "36 tháng" và nguy cơ mất dữ liệu

Vấn đề này bắt nguồn từ quy định 21.2 trong Điều khoản dịch vụ của Sony Interactive Entertainment (SIE). Cụ thể, nếu người dùng không sử dụng tài khoản trong ít nhất 36 tháng, Sony có quyền thực hiện các bước để đóng tài khoản đó. Trước khi xóa, hãng sẽ liên hệ qua email và cho người dùng thời hạn 6 tháng để đăng nhập hoặc yêu cầu giữ lại tài khoản.

Biểu trưng PlayStation phía trên ổ đĩa PS5

Đáng chú ý, quy định này đã tồn tại nhiều năm tại khu vực EU nhưng chỉ thực sự gây chú ý khi Sony công bố kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý vào đầu năm 2028. Tại Mỹ, trừ khi vi phạm các điều kiện khác, người dùng hiện chưa phải đối mặt với quy định xóa tài khoản do không hoạt động tương tự.

Quyền sở hữu trong kỷ nguyên số: "Bạn sẽ không sở hữu gì cả"

Những người phản đối trò chơi kỹ thuật số coi đây là bằng chứng cho thấy đĩa vật lý trên PS4 và PS5 là một khoản đầu tư an toàn hơn. Việc xóa tài khoản đồng nghĩa với việc người dùng mất đi nhiều năm mua sắm và tích lũy. Mặc dù cho đến nay chưa có trường hợp cụ thể nào được ghi nhận về việc Sony thực hiện xóa tài khoản theo điều khoản này, nhưng sự tồn tại của nó vẫn tạo ra tâm lý bất an.

Nỗi lo ngại này càng gia tăng sau sự cố Sony gỡ bỏ hơn 550 bộ phim và chương trình truyền hình của StudioCanal khỏi thư viện của người dùng dù họ đã trả tiền mua trước đó. Điều này củng cố quan điểm của chiến dịch "You Will Own Nothing" (Bạn sẽ không sở hữu gì cả) trong tương lai của ngành giải trí số.

So sánh với chính sách của Microsoft và Nintendo

Sony không phải là ông lớn duy nhất có quy định này. Microsoft cũng bảo lưu quyền đóng các tài khoản không hoạt động. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là những người dùng Xbox có các giao dịch mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ (subscription) đang hoạt động thường sẽ được đảm bảo an toàn, tránh việc bị xóa tài khoản ngẫu nhiên.

Có nhiều lý do khách quan khiến một game thủ không thể đăng nhập tài khoản trong thời gian dài, chẳng hạn như chuyển sang hệ máy đối thủ (Xbox hoặc Nintendo) một thời gian, hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự dài hạn. Trong những trường hợp này, chính sách của Sony trở thành một rào cản lớn đối với lòng trung thành của khách hàng và quyền lợi người tiêu dùng.

Tóm tắt các điểm quan trọng: