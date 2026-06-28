Rủi ro sở hữu nội dung số: Sony xóa sổ hơn 500 bộ phim khỏi tài khoản PlayStation Từ ngày 01/09/2026, Sony sẽ gỡ bỏ 551 bộ phim StudioCanal khỏi thư viện PlayStation tại Anh và châu Âu do hết hạn bản quyền, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của nội dung số.

Sony vừa đưa ra thông báo chính thức về việc gỡ bỏ vĩnh viễn 551 bộ phim thuộc StudioCanal khỏi thư viện của người dùng PlayStation tại khu vực Anh và châu Âu. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2026, áp dụng ngay cả với những nội dung mà khách hàng đã trả phí để sở hữu trước đó.

Sony xóa bỏ 551 phim StudioCanal khỏi thư viện PlayStation tại Anh và châu Âu.

Hết hạn bản quyền: Rào cản của kỷ nguyên số

Theo thông tin từ Sony, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do các thỏa thuận cấp phép nội dung giữa hãng và StudioCanal đã hết hạn. Khi các hợp đồng này không được gia hạn, nền tảng không còn quyền cung cấp nội dung cho người dùng, dẫn đến việc biến mất của hàng loạt tác phẩm trong thư viện cá nhân.

Danh sách các bộ phim bị ảnh hưởng bao gồm nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển và nổi tiếng như:

Terminator 2: Judgment Day

Rambo: First Blood

Bridget Jones’ Diary

Pan’s Labyrinth

Paddington

Đáng chú ý, thông báo hiện tại cho thấy khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho các nội dung đã mua. Điều này trở thành một lời nhắc nhở cay đắng về những rủi ro tiềm ẩn khi mua nội dung số trên các nền tảng đóng.

Sự mong manh của khái niệm sở hữu vĩnh viễn

Sự việc này phơi bày một thực tế kỹ thuật và pháp lý quan trọng: Khi người dùng nhấn nút "Mua" trên các cửa hàng trực tuyến như PlayStation Store, thực chất họ chỉ đang mua quyền truy cập có điều kiện vào nội dung đó. Quyền truy cập này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại của các thỏa thuận bản quyền giữa nhà phân phối và chủ sở hữu tác phẩm.

Khác với các định dạng vật lý như DVD hay Blu-ray, nơi người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bản sao họ sở hữu, nội dung số chịu sự chi phối của các hệ thống quản lý bản quyền số (DRM). Một khi nhà cung cấp dịch vụ ngừng hỗ trợ hoặc mất quyền phân phối, dữ liệu có thể bị xóa khỏi tài khoản người dùng bất cứ lúc nào.

Tiền lệ và tác động toàn cầu

Đây không phải là lần đầu tiên người dùng PlayStation đối mặt với tình trạng này. Vào năm 2022, Sony cũng từng gỡ bỏ các phim của StudioCanal khỏi tài khoản khách hàng tại Đức và Áo với lý do tương tự. Tại thị trường Mỹ, một sự cố tương đương đã xảy ra vào năm 2023 khi Sony đe dọa xóa nội dung Discovery, tuy nhiên hãng đã đảo ngược quyết định sau khi đạt được thỏa thuận cấp phép mới.

Hiện tại, người dùng tại Mỹ chưa bị ảnh hưởng bởi đợt xóa bỏ phim StudioCanal lần này. Tuy nhiên, xu hướng các nền tảng ưu tiên dịch vụ thuê bao (streaming) thay vì cho phép mua đứt đang khiến quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng trở nên mong manh hơn trong môi trường kỹ thuật số.

Thông tin chi tiết Nội dung Ngày thực hiện 01/09/2026 Số lượng phim bị xóa 551 tựa phim Đối tác liên quan StudioCanal Khu vực ảnh hưởng Anh và châu Âu Chính sách hoàn tiền Không có dự kiến hoàn tiền

Vấn đề này một lần nữa dấy lên các cuộc thảo luận về luật bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa việc "mua" và "thuê" nội dung đang ngày càng bị xóa nhòa bởi các điều khoản sử dụng phức tạp.