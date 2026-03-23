Rượt đuổi kịch tính tại Bernabeu: Real Madrid hạ Atletico 3-2 và 3 bài toán của Arbeloa Vinicius Junior rực sáng giúp Real Madrid lội ngược dòng trước Atletico Madrid, song tấm thẻ đỏ của Valverde và phong độ của Carvajal đang để lại những nỗi lo lớn.

Real Madrid vừa trải qua một đêm rực lửa tại Bernabeu khi lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 3-2 trong trận derby đầy kịch tính. Dù giành trọn 3 điểm để bám đuổi ngôi đầu, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa vẫn phải đối mặt với những dấu hỏi lớn về nhân sự và kỷ luật sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Federico Valverde ở những phút cuối.

Real Madrid ngược dòng ấn tượng trên sân nhà.

Bản lĩnh của thủ lĩnh mới Vinicius Junior

Trong bối cảnh Kylian Mbappe chưa đạt thể trạng lý tưởng nhất, Vinicius Junior đã nắm bắt hoàn hảo cơ hội để khẳng định vị thế ngôi sao số một. Cú sút phạt đền lạnh lùng cùng pha bứt tốc dứt điểm thông minh ấn định chiến thắng cho thấy tiền đạo người Brazil đang tận hưởng chuỗi phong độ cao nhất trong vòng hai năm qua.

Vinicius đang có chuỗi phong độ thăng hoa.

HLV Alvaro Arbeloa không giấu được sự tự hào khi ca ngợi tài năng và khát khao gánh vác tập thể của học trò. Tuy nhiên, bài toán nan giải cho ban huấn luyện trong thời gian tới là làm sao để duy trì tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Vinicius khi Mbappe hoàn toàn sung sức trở lại, nhằm tối ưu hóa sức mạnh hàng công của Los Blancos.

Dấu hỏi về tương lai của Dani Carvajal

Ở tuổi 34, Dani Carvajal dường như đang dần bị tốc độ của bóng đá hiện đại bỏ lại phía sau. Xuyên suốt 64 phút hiện diện trên sân, hậu vệ kỳ cựu này hoàn toàn lép vế trước những pha leo biên đầy tốc độ và kỹ thuật của Ademola Lookman. Những chấn thương nghiêm trọng suốt một năm rưỡi qua dường như đã bào mòn đáng kể nền tảng thể lực của anh.

Với sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold cùng những phương án đóng thế tiềm năng như Raul Asencio, ban lãnh đạo Real Madrid có lý do để nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề nhân sự hành lang cánh phải. Cuộc tranh luận về việc gia hạn hợp đồng hay khép lại hành trình 13 năm gắn bó của Carvajal vào mùa hè này chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng gay gắt.

Tấm thẻ đỏ lịch sử của Federico Valverde

Điểm đen duy nhất trong chiến thắng của đội bóng Hoàng gia là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Valverde sau pha va chạm với Alex Baena. Theo trọng tài Jose Luis Munuera Montero, tiền vệ người Uruguay đã có hành vi vào bóng không nhắm trúng đích. Đáng chú ý, Valverde trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong một trận derby tại La Liga suốt 17 năm qua, kể từ thời điểm Sergio Ramos nhận thẻ đỏ.

Án phạt này giáng một đòn mạnh vào kế hoạch nhân sự của Real Madrid. "Cỗ máy tuyến giữa" này chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trước Real Mallorca. Dự kiến, Valverde chỉ có thể tái xuất ở vòng đấu chạm trán Girona, trận cầu kẹp giữa hai cuộc đại chiến nảy lửa với Bayern Munich tại đấu trường Champions League.